закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Cолигорский «Шахтер» всерьез собирается бороться за «золото»

  • 18.02.2019, 14:23

Кем усиливается команда из Солигорска.

В нынешнее трансферное окно горняки усилились тремя любопытными легионерами, которые достались команде Сергея Ташуева бесплатно. О них и рассказываеm "Прессбол".

Никола АНТИЧ

Сербский левый защитник оценен известным и авторитетным ресурсом transfermarkt в один миллион евро. Футболист, которому в январе исполнилось 25 лет, является воспитанником белградского "Партизана". А начинал профессиональную карьеру в футбольном клубе "Рад". В дальнейшем выступал за "Палич", "Црвену Звезду" и "Ягодину". Однако по-настоящему заиграл лишь в "Войводине". За три с половиной года защитник провел за команду 105 матчей, забил один матч и отдал две голевые передачи. В своем бывшем клубе Антич носил капитанскую повязку и являлся самым дорогим игроком команды.

В 2016 году Антич приезжал в Беларусь в составе "Войводины". В матче Лиги Европы против минского "Динамо" отметился голевым ударом.

Международный опыт у защитника, кстати, приличный: восемь игр в квалификации Лиги Европы и двадцать — за юношеские и молодежную сборную Сербии. В национальную команду Антич пока не вызывался. Однако мы помним случаи, когда из чемпионата Беларуси некоторые сербы получали приглашения в сборную.

Василий ПРИЙМА

Украинский центрбэк выступал за юношеские сборные своей страны. А вот на взрослом уровне попасть в поле зрения тренеров национальной команды пока не получалось. В 24 года Прийма из донецкого "Металлурга" перебрался в "Торино" из серии "А". Однако уже через четыре месяца футболиста отдали в аренду "Фрозиноне", за который в чемпионате Италии отыграл 23 встречи и однажды забил. "Для итальянской серии "А" и серии "Б" я хороший игрок", — не скромничая, подвел итог итальянского этапа своей карьеры футболист.

Полтора года назад Прийма вернулся на Украину, где подписал контракт с "Зарей". Уже через два месяца футболист угодил в лазарет. Защитник в матче с "Гертой" сделал неудачный подкат, последствия которого оставили его вне футбола на пять месяцев. Восстановившись, Прийма почти сразу вновь серьезно травмировался. На этот раз у него диагностировали перелом мыщелка коленного сустава. Вернуться в основную обойму луганчан футболист не смог — после полученных травм защитник провел от звонка до звонка лишь один матч. А с октября прошлого года и вовсе больше не попадал в заявку своей команды, потому что был переведен в дубль.

"Еще мне не понравилось, что в "Заре" меня допустили к тренировкам с разрывом мышцы в 1,5 сантиметра. Я летал в Белград за свои деньги, чтобы залечить травму. А потом для меня уже не нашлось места в составе", — отмечает Прийма.

Переезд в Беларусь для 27-летнего легионера новый вызов, который, вероятно, станет важным этапом в карьере. Помимо солигорского "Шахтера" предметный интерес к футболисту в нынешнее межсезонье проявляла "Десна".

Дарко БОДУЛ

Опытный хорватский нападающий начинал карьеру в "Аяксе". Впрочем, там не заиграл, зато успел застать в команде Луиса Суареса, Томаса Вермалена, Дейли Блинда. Знаменитого уругвайца Бодул как-то укусил на тренировке.

"Оказался совершенно не готов к такому большому клубу, как "Аякс". Поначалу-то я бился, испытывал голод до побед. Стал лучшим бомбардиром в "Аякс II", забил почти 20 голов, стал капитаном. И сказал себе: "Вау, ты уже сделал это! Из никого стал всем. Ты в одном из величайших клубов мира. Круто, Дарко!" Зря, конечно.

Когда меня перевели в первую команду, все пошло ужасно. Я перестал следить за собой: питался неправильно, ложился спать когда придется, утром просыпался разобранным и на поле выходил через силу и без настроения. Мог нагрубить тренеру. Если бы я тогда заботился о семье, брате или девушке, хоть о ком-то, повзрослел бы скорее и не натворил столько глупостей.

Самые безумные вечеринки проходили у меня дома. Там собирались все мои друзья из Вены. Такие вечеринки я устраивал не то что бы часто, и все же это тоже стало моей ошибкой. Я ведь еще и не приблизился к тому, чтобы стать топом", — вспоминал в одном из интервью об амстердамском периоде футболист.

В 21-летнем возрасте футболист провел полноценный сезон в роттердамской "Спарте" — в 24 играх забил один мяч. Затем в биографии 30-летнего форварда были австрийские "Штурм" и "Альтах", португальский "Насьонал", датский "Оденсе", шотландский "Данди Юнайтед", а также российские "Амкар" и "Енисей".

Лишь раз в карьере футболист забил за сезон больше пяти мячей. Случилось это в сезоне-2011/12, когда Бодул выступал за "Штуонерм" из Граца. Тогда за 28 игр ему удалось наколотить 12 голов и набрать шесть ассистентских баллов.

"Бодул — универсальный футболист. Я смотрю не на то, кем он играл, а на то, какие функции он может выполнять.

Он наделен смекалкой, может сделать неплохую передачу, может сохранить мяч", — характеристика от российского тренера Гаджи Гаджиева, под руководством которого хорват выступал в "Амкаре".


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев