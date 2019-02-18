Cолигорский «Шахтер» всерьез собирается бороться за «золото» 18.02.2019, 14:23

Кем усиливается команда из Солигорска.

В нынешнее трансферное окно горняки усилились тремя любопытными легионерами, которые достались команде Сергея Ташуева бесплатно. О них и рассказываеm "Прессбол".

Никола АНТИЧ

Сербский левый защитник оценен известным и авторитетным ресурсом transfermarkt в один миллион евро. Футболист, которому в январе исполнилось 25 лет, является воспитанником белградского "Партизана". А начинал профессиональную карьеру в футбольном клубе "Рад". В дальнейшем выступал за "Палич", "Црвену Звезду" и "Ягодину". Однако по-настоящему заиграл лишь в "Войводине". За три с половиной года защитник провел за команду 105 матчей, забил один матч и отдал две голевые передачи. В своем бывшем клубе Антич носил капитанскую повязку и являлся самым дорогим игроком команды.

В 2016 году Антич приезжал в Беларусь в составе "Войводины". В матче Лиги Европы против минского "Динамо" отметился голевым ударом.

Международный опыт у защитника, кстати, приличный: восемь игр в квалификации Лиги Европы и двадцать — за юношеские и молодежную сборную Сербии. В национальную команду Антич пока не вызывался. Однако мы помним случаи, когда из чемпионата Беларуси некоторые сербы получали приглашения в сборную.

Василий ПРИЙМА

Украинский центрбэк выступал за юношеские сборные своей страны. А вот на взрослом уровне попасть в поле зрения тренеров национальной команды пока не получалось. В 24 года Прийма из донецкого "Металлурга" перебрался в "Торино" из серии "А". Однако уже через четыре месяца футболиста отдали в аренду "Фрозиноне", за который в чемпионате Италии отыграл 23 встречи и однажды забил. "Для итальянской серии "А" и серии "Б" я хороший игрок", — не скромничая, подвел итог итальянского этапа своей карьеры футболист.

Полтора года назад Прийма вернулся на Украину, где подписал контракт с "Зарей". Уже через два месяца футболист угодил в лазарет. Защитник в матче с "Гертой" сделал неудачный подкат, последствия которого оставили его вне футбола на пять месяцев. Восстановившись, Прийма почти сразу вновь серьезно травмировался. На этот раз у него диагностировали перелом мыщелка коленного сустава. Вернуться в основную обойму луганчан футболист не смог — после полученных травм защитник провел от звонка до звонка лишь один матч. А с октября прошлого года и вовсе больше не попадал в заявку своей команды, потому что был переведен в дубль.

"Еще мне не понравилось, что в "Заре" меня допустили к тренировкам с разрывом мышцы в 1,5 сантиметра. Я летал в Белград за свои деньги, чтобы залечить травму. А потом для меня уже не нашлось места в составе", — отмечает Прийма.

Переезд в Беларусь для 27-летнего легионера новый вызов, который, вероятно, станет важным этапом в карьере. Помимо солигорского "Шахтера" предметный интерес к футболисту в нынешнее межсезонье проявляла "Десна".

Дарко БОДУЛ

Опытный хорватский нападающий начинал карьеру в "Аяксе". Впрочем, там не заиграл, зато успел застать в команде Луиса Суареса, Томаса Вермалена, Дейли Блинда. Знаменитого уругвайца Бодул как-то укусил на тренировке.

"Оказался совершенно не готов к такому большому клубу, как "Аякс". Поначалу-то я бился, испытывал голод до побед. Стал лучшим бомбардиром в "Аякс II", забил почти 20 голов, стал капитаном. И сказал себе: "Вау, ты уже сделал это! Из никого стал всем. Ты в одном из величайших клубов мира. Круто, Дарко!" Зря, конечно.

Когда меня перевели в первую команду, все пошло ужасно. Я перестал следить за собой: питался неправильно, ложился спать когда придется, утром просыпался разобранным и на поле выходил через силу и без настроения. Мог нагрубить тренеру. Если бы я тогда заботился о семье, брате или девушке, хоть о ком-то, повзрослел бы скорее и не натворил столько глупостей.

Самые безумные вечеринки проходили у меня дома. Там собирались все мои друзья из Вены. Такие вечеринки я устраивал не то что бы часто, и все же это тоже стало моей ошибкой. Я ведь еще и не приблизился к тому, чтобы стать топом", — вспоминал в одном из интервью об амстердамском периоде футболист.

В 21-летнем возрасте футболист провел полноценный сезон в роттердамской "Спарте" — в 24 играх забил один мяч. Затем в биографии 30-летнего форварда были австрийские "Штурм" и "Альтах", португальский "Насьонал", датский "Оденсе", шотландский "Данди Юнайтед", а также российские "Амкар" и "Енисей".

Лишь раз в карьере футболист забил за сезон больше пяти мячей. Случилось это в сезоне-2011/12, когда Бодул выступал за "Штуонерм" из Граца. Тогда за 28 игр ему удалось наколотить 12 голов и набрать шесть ассистентских баллов.

"Бодул — универсальный футболист. Я смотрю не на то, кем он играл, а на то, какие функции он может выполнять.

Он наделен смекалкой, может сделать неплохую передачу, может сохранить мяч", — характеристика от российского тренера Гаджи Гаджиева, под руководством которого хорват выступал в "Амкаре".