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Сегодня белорусы могут видеть самую крупную луну за год

  • 18.02.2019, 14:26
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Когда смотреть на суперлуну?

В феврале 2019 года Луна подойдет к Земле на наименьшее за год расстояние, пишет tut.by. Сегодня и завтра ночью наблюдатели по всему миру — в том числе и в Беларуси — смогут увидеть в небе особенно крупную «суперлуну».

В этом месяце и момент полнолуния, и момент наибольшего сближения Земли и Луны (перигей) выпали на 19 февраля. Максимально близкой Луна станет в 12.06 по минскому времени, а наиболее полной — в 18.53. При этом выглядеть особенно крупной и яркой спутник будет и в ночь с понедельника на вторник, и в ночь со вторника на среду (при условии ясной погоды).

Когда смотреть на суперлуну?

Ночь с 18 на 19 февраля: восход — 16.39, закат — 08.33

Ночь с 19 на 20 февраля: восход — 18.06, закат — 09.02

Суперлуния происходят каждый год, иногда по несколько раз. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения.

Однако 19 февраля это сближение будет особенно тесным: планету и спутник будут разделять всего 356 тысяч километров. Это максимальное приближение Луны среди всех перигеев 2019 года, в следующий раз это событие повторится 8 апреля 2020 года.

По данным NASA, при прохождении полной Луной перигея спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Неопытному наблюдателю с Земли может быть сложно это заметить. Зато спутник может показаться огромным из-за «лунной иллюзии» — когда небесное тело находится низко над горизонтом, оно выглядит в несколько раз больше, чем высоко в небе.


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