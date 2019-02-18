Промышленность России рекордно упала 3 18.02.2019, 14:53

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Каждое третье предприятие обрабатывающей промышленность жалуется на отсутствие платежеспособного спроса.

Российская экономика продолжает лететь на одном, нефтегазовом крыле, в то время как отрасли, не связанные с добычей простейшего минерального сырья стремительно теряют рентабельность и сжимаются под давлением растущих налогов и падающего платежеспособного спроса, пишет finanz.ru.

Январь принес дальнейшее ухудшение обрабатывающему сектору российской промышленности, следует из данных Росстата.

После двух месяцев стагнации фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, вновь начали сокращать производство. В годовом выражении оно упало на 1%, или максимальную величину с декабря 2017 года.

Промышленность в целом осталась в плюсе - на 1,1% год к году. Зафиксированный рост стал минимальным за последние 13 месяцев и оказался полностью обеспечен усиленной добычей сырья. По итогам месяца Россия извлекла на поверхность из недр на 3,1% больше нефти, на 2,5% больше газа и на 4,6% больше каменного угля.

«Основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности продолжает оставаться относительно слабый потребительский спрос на фоне усиления налоговой нагрузки и ускорения инфляции в январе 2019 года», - объясняет главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

Каждое четвертое промпредприятие оценивает объемы выпуска как «ниже нормального», более трети - 38% - жалуются на недостаточный платежеспособный спрос внутри страны; 17% констатируют ухудшение ситуации с собственными финансовыми средствами, показало декабрьское исследование ВШЭ.

Опросы топ-менеджеров показывают, что практически полгода растут цены - причем как на «свою» отгруженную продукцию, так и на «чужую» - сырье и материалы, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

В ответ на разгон инфляции из-за нового НДС ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку (до 7,75% годовых), и скорее всего, пойдет на ее дальнейшее повышение, что наверняка приведет к синхронному подорожанию кредитов для промышленности, в том числе инвестиционных, указывает эксперт.

Вырастет стоимость ипотеки, повысятся ставки и по потребительским кредитам, что приведет к сокращению спроса на товары, производимые промышленными видами деятельности, ориентированными на конечный спрос населения. А сокращение внутреннего спроса, если у предприятия нет возможности нарастить экспортную составляющую, практически всегда приводит к сокращению производства, рассуждает Остапкович.

Поскольку негативные последствия увеличения налогового бремени проявляются в течение значительного периода времени, тенденция к снижению темпов роста промпроизводства сохранится в ближайшие несколько месяцев, предупреждает Девятов: темпы роста промпроизводства снизятся до 1,1% в текущем году, а в 2020-2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3-1,4% ежегодно.