Чем грозит Газпрому газовая директива Евросоюза 18.02.2019, 15:18

Российскому монополисту могут запретить использовать Северный поток-2 больше чем на половину.

Поправки в газовую директиву Европейского Союза могут запретить российскому Газпрому использовать Северный поток-2 больше чем на половину, оставив другую половину для потенциальных "третьих лиц", которые едва ли когда-нибудь появятся. Об этом говорится в материале российского Коммерсанта, пишет liga.net.

Одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что у Северного потока-2 должен быть независимый от Газпрома оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream 2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только российский монополист как единственная компания, имеющая право на его экспорт, утверждает издание.

Теоретически Газпром может решить проблему, если газопровод получит исключения из правил ЕС. Одобренными поправками предлагается, что Германия, как страна Евросоюза, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь не обещает полного успеха. На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для Северного потока-2 были приняты, говорится в статье.

Газпром уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по Северному потоку-2 и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы отказаться от украинского транзитного маршрута, отмечает издание.