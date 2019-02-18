В витебской ветеринарной академии запретили держать руки в карманах и слово «блин» 2 18.02.2019, 15:21

Внутренние правила учебного заведения шокируют.

У всех учебных заведений есть внутренние правила. Обычно это скучный шаблонный документ, никто не дочитывает его дальше названия. И зря! Ведь иногда авторы срываются в творчество, пишет onliner.by.

В сообществе «отчислено» обратили внимание на «Правила», которые сформулировали в витебской ветеринарной академии. Здесь постарались предусмотреть все: от поцелуев и татуировок на лице до слов-паразитов и обращения с горячим супом.

Действующие правила поведения студентов в Витебской госакадемии ветеринарной медицины утверждены руководством вуза в октябре прошлого года. Это заурядный с виду документ, он выложен на сайте вуза. Недавно у кого-то хватило сил дочитать до 4-й части — там и обнаружилось любопытное.

Вне закона на территории академии и в общежитиях объявлены слова-паразиты («как бы», «типа», «блин» и тому подобные).

При общении со старшими запрещено «держать руки в карманах, а также излишне жестикулировать ими» (скорее всего, имеется в виду жестикуляция не карманами, а руками, но лучше перестраховаться).

Недопустимы объятия и затяжные поцелуи. (Здесь, видимо, какие-то либералы отстояли короткие товарищеские поцелуи.)

Пирсинг и татуировки на лице тоже отменяются.

Оговорены и другие проступки. За нарушения предусмотрена стандартная дисциплинарная ответственность: замечание, выговор, выселение из общежития, отчисление. А каждый сознательный студент обязан пресекать беспорядок.

Как свободолюбивому и любвеобильному студенту теперь прожить без татуировки на лице и короткой юбки — непонятно. «Интересно, если зайти в юбке на 10 см выше колена, обнять одногруппника, сесть с ним вдоль стены, сказать „как бы“ и держать руки в карманах — этого достаточно, чтобы отчислили?» — обожают эксперименты пожестче повстанцы из сообщества «отчислили».

Лишь бы не проливали на себя горячий компот...