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Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером ЕС

  • 18.02.2019, 15:33
Фото: РИА Новости

Диктатор встретился с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером, передает корреспондент БелТА.

"Я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении к своим соседям всегда придерживается очень взвешенной и аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Евросоюзом во всех сферах базируются на определенных принципах и развиваются по определенным направлениям. "Развитию этих направлений служат программы, которые мы с вами принимаем, и проекты, которые реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - cказал он.

Сегодня у еврокомиссара запланированы также переговоры с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. На встречах стороны планируют рассмотреть развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и ЕС, взаимодействие в финансовой и таможенной сферах. "Я рад этим переговорам и тому, что нам предстоит обсудить", - подчеркнул Гюнтер Эттингер.


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