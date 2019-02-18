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Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

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  • 18.02.2019, 15:58
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Одно из них — Крест Ефросинии Полоцкой.

Эти сокровища считаются утерянными навсегда. Наверное, какие-то из них существовали только в легендах. Но их поиски продолжаются, пишет delfi.lv. Может быть, им суждено увенчаться успехом?

Святой Грааль

Святой Грааль — реликвия, о которой рассказывают кельтские и нормандские легенды. Эта чаша стояла перед Иисусом на столе во время Тайной вечери, а после распятия в нее собрали кровь из ран распятого Христа. Святой Грааль напрасно искали легендарные рыцари Круглого стола. По преданию, испивший из святой чаши получит отпущение грехов и обретет бессмертие. Понятно, что поиски продолжаются и сегодня.

Сокровища нибелунгов

Знаменитый средневековый германский эпос "Песнь о Нибелунгах" — не просто поэма, в которой победителя дракона, благородного Зигфрида убивает коварный Хаген. Зигфрид потерял жизнь, а вместе с ней и легендарные сокровища нибелунгов — повозки, нагруженные золотом. Хаген якобы утопил их в Рейне. "Золото Рейна" ищут до сих пор.

Сокровища ордена тамплиеров

Рыцари могущественного ордена тамплиеров погибли в застенках и были сожжены, как и Великий Магистр ордена, в самом начале XIV века. Король Филипп Красивый хотел извести тамплиеров и заполучить их несметные сокровища. Но золото и серебро удалось спасти, когда темплиеров стали арестовывать. Что произошло с этими сокровищами? Существует несколько гипотез. Но сокровища не найдены до сих пор.

Золото Романовых

До 1914 года золотой запас Российской империи был самым крупным в мире. В течение 1915-1918 годов его несколько раз эвакуировали в разные города. Часть попала к большевикам, часть — к Колчаку, что-то пропало, что-то ушло в зарубежные банки… 35 миллионов рублей из золотого запаса большевики перевозили из Иркутска. Судьба этого поезда неизвестна. Легендарный груз может находиться на дне Байкала.

Янтарная комната

В начале XVIII века прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Янтарную комнату российскому императору Петру I. В годы Второй мировой войны солдаты вермахта демонтировали ее и вывезли в Кенигсберг, где она бесследно исчезла: не то сгорела во время бомбежек, не то где-то спрятана. Ее судьба остается загадкой. На снимке: реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце в городе Пушкин.

Крест Ефросинии Полоцкой

В 1161 году по заказу княжны Ефросинии Полоцкой был изготовлен напрестольный крест из кипариса, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Он пережил множество междоусобиц, нашествие Наполеона в 1812 году, революцию, но в 1941 году бесследно исчез. Найти его не удалось. Белорусские мастера воссоздали крест уже в наше время.


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