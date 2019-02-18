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Неуклюжая отмазка Лукашенко

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  • 18.02.2019, 16:01
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Валерий Карбалевич

Политический обозреватель обратил внимание на промах белорусских властей.

По мнению Валерия Карбалевича, пока Лукашенко не слишком старается разыграть «европейскую карту» на переговорах с Владимиром Путиным.

– Я не вижу даже пока игры, – отметил он в комментарии «Салiдарнасцi». – Игра бы была, если бы Лукашенко прямо из Сочи поехал в Мюнхен. Вот тогда бы можно было говорить, что это, действительно, реальная многовекторность внешней политики. Более того, это был бы определенный укол Путину: дескать, раз денег не даешь, то мы поедем в Европу.

Политолог считает, что сложилась ситуация, которая «выглядит достаточно плохо для имиджа Лукашенко».

– Оказалось, что поездка в Мюнхен все-таки планировалась. Это стало понятно исходя из комментариев секретаря белорусского МИДа. А уже находясь в Сочи, Лукашенко вдруг передумал. Причем, было такое неуклюжее объяснение… мол, у него очень много важных дел, поэтому не до Мюнхена.

А на самом деле оказалось, что как раз третий день никаких особых там переговоров не было: обсуждались какие-то гуманитарные аспекты: образование, культура, спорт... Это вопросы вообще не уровня президента!

То есть, получилась такая неуклюжая отмазка, в результате чего независимые наблюдатели могли сделать вывод, что Путин его «не пустил»...  А это значит, что Беларусь не самостоятельна. Причем, уже не первый раз Лукашенко отказывается от предложения поехать в Европу. И в Париж не поехал, в Брюссель не поехал... Это создает плохое впечатление, что внешняя политика Беларуси не слишком самостоятельная. И зависит от Москвы.

Политический обозреватель подчеркивает, что на этом фоне визит Михаила Мясниковича в Польшу и даже встреча Лукашенко с еврокомиссаром в Минске «не слишком компенсирует это плохое впечатление».

– Причиной этому послужили как действия белорусского МИДа, так и самого Лукашенко.


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