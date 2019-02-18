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The Independent: Российский флаг в Солсбери возмутил местных жителей

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  • 18.02.2019, 16:09
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Фото: twitter.com

Жители города в Великобритании не скрывают раздражения.

Огромный российский флаг появился на северном фронтоне Солсберийского собора, вызвав в городе огромное возмущение.

Большой триколор вывесили на установленных возле здания лесах рано утром в воскресенье, пишет The Independent, (перевод - inosmi.ru).

Произошло это почти год спустя после отравления «Новичком» бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, из-за чего Солсбери был подвергнут строгой изоляции. Воздействию этого смертельного нервно-паралитического вещества также подверглась женщина из соседнего Эймсбери, которая позже скончалась.

«Такой поступок является отвратительной глупостью. Ведь это были ужасные личные трагедии, а город понес огромный ущерб от этих беспрецедентных атак с применением нервно-паралитического отравляющего вещества», — сказал настоятель собора в Солсбери его высокопреподобие Николас Пападопулос (Nicholas Papadopulos).

Этот флаг, который уже успели убрать, первыми заметили жители города рано утром в воскресенье.

Фельдшер скорой помощи Ли Мартин (Lee Martin) разместил снимки флага в Твиттере, и они очень быстро распространились. «Как смеет какой-то глупый идиот проявлять неуважение к нашему городу? После всего, что он пережил, его жителям этого не нужно», — написал он.

Депутат парламента от Солсбери Джон Глен (John Glen) добавил: «Какая же это глупость — высмеивать серьезные события, которые, к сожалению, Солсбери пережил в прошлом году».

Полиция Уилтшира заявила, что пока еще рано говорить о том, есть ли в этом состав преступления, но ее сотрудники уже приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения.

В момент отравления Скрипалей в Солсбери побывали два сотрудника российских спецслужб, которые позже были опознаны. Они выступили на российском государственном телевидении и заявили, что посетили город в качестве туристов, желая увидеть его исторический собор.

В этом месяце прозвучали утверждения о том, что к отравлению причастен и третий человек по имени Сергей Федотов.


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