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Польша начала строительство канала через Балтийскую косу

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  • 18.02.2019, 16:26
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Фото: PAP/Adam Warżawa

Канал, который соединит Балтийское море с Вислинским заливом, является ключевой инвестиций в экономику и безопасность.

Началось строительство канала, который соединит Балтийское море с Вислинским заливом. На первом этапе перекопа через Балтийскую косу идет вырубка деревьев, передает «Радио Польша».

Инвестором сооружения канала является Управление мореходства в Гдыне, которое уже получило разрешение на реализацию проекта от главы Поморского воеводства.

Согласно планам правительства Польши канал через Балтийскую косу является ключевой инвестицией, которая должна оживить экономику региона Вармия и Мазуры. Одновременно проект связан с безопасностью польского государства. После его сооружения корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг, минуя Россию.

Тендер на строительство канала был объявлен 31 декабря. Как сообщает польское Министерство морского хозяйства и речного судоходства, окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.


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