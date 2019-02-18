В Минске водитель «Ягуара» на российских номерах кулаком сбил зеркало чужой машины 24 18.02.2019, 16:45

4,463

Иллюстрационное фото

Что стало причиной такого поведения, не вполне понятно.

Пользователь форума оnliner.by сообщил, что сегодня утром стал очевидцем агрессивного поступка со стороны водителя Jaguar с российскими номерами. Мужчина вышел из машины, подошел к чужому Nissan и кулаком снес боковое зеркало этого авто. Что стало причиной такого поведения, не вполне понятно.

— Это произошло сегодня утром, где-то в 10:10 или 10:15. Неадекватный водитель Jaguar на Логойском тракте кулаком снес зеркало заднего вида Nissan, — рассказал автор видео.

Автомобили стояли на светофоре в районе пересечения Логойского тракта и улицы Волгоградской. На записи видно, как из Jaguar, находившегося в крайнем правом ряду, вышел мужчина. Он направился к автомобилю Nissan, стоявшему впереди, и, предположительно, ударил по боковому зеркалу этой машины — видно, как что-то отлетело.

— Начала конфликта и его причины я не видел. Пересматривал видео, но тоже ничего особенного не заметил. Но, остановившись на светофоре, мужчина из Jaguar вышел и несколько раз ударил в водительское окно стоящего впереди Nissan. А после кулаком снес ему боковое зеркало, затем сел в машину и уехал. Что бы там ни стало причиной конфликта, я считаю поступок водителя Jaguar неадекватным, — отметил наш читатель.

Jaguar уехал, а Nissan остался стоять на своем месте. Судя по видео, боковое зеркало этой машины было повреждено.

— Часть его валялась на дороге, то, что осталось, было выгнуто вперед, — рассказал минчанин. — Водителю Jaguar на вид порядка 40 лет. На машине установлены российские номера (насколько удалось рассмотреть, это 77-й регион — Москва. — Прим.). Я ехал за ним до улицы Якуба Коласа, оттуда он свернул на улицу Некрасова.