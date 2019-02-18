Хуан Гуаидо намерен собрать миллион волонтеров
- 18.02.2019, 16:43
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Временный президент Венесуэлы заявил, что уже собрал 600 тысяч добровольцев.
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо поставил задачу собрать до миллиона волонтеров, которые будут противостоять армейским подразделениям, препятствующим доступу в страну иностранной помощи, сообщает "Интерфакс".
"Нашей принципиальной задачей является собрать миллион волонтеров к 23 февраля" - говорится в распространенном им обращении к 600 тыс. уже зарегистрировавшимся волонтерам.
Он призвал волонтеров концентрироваться в местах сбора. По сообщениям СМИ, "гуманитарные лагеря" уже возникли в ряде районов Венесуэлы.
В настоящее время иностранная помощь, включающую продукты питания и медикаменты, складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.
Как сообщалось, пункты сбора помощи планируется открыть также в Бразилии и на караибском острове Кюрасао.
Узурпатор Николас Мадуро отказывается предоставить коридоры для ввоза помощи, характеризуя ее как "шоу", называя "крохами гнилой еды". Нехватку продуктов питания и медикаментов в стране он объясняет американскими санкциями против Венесуэлы, отмечая, что страна получает помощь от дружественных государств и ООН.