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Хуан Гуаидо намерен собрать миллион волонтеров

  • 18.02.2019, 16:43
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Хуан Гуаидо
Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Временный президент Венесуэлы заявил, что уже собрал 600 тысяч добровольцев.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо поставил задачу собрать до миллиона волонтеров, которые будут противостоять армейским подразделениям, препятствующим доступу в страну иностранной помощи, сообщает "Интерфакс".

"Нашей принципиальной задачей является собрать миллион волонтеров к 23 февраля" - говорится в распространенном им обращении к 600 тыс. уже зарегистрировавшимся волонтерам.

Он призвал волонтеров концентрироваться в местах сбора. По сообщениям СМИ, "гуманитарные лагеря" уже возникли в ряде районов Венесуэлы.

В настоящее время иностранная помощь, включающую продукты питания и медикаменты, складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Как сообщалось, пункты сбора помощи планируется открыть также в Бразилии и на караибском острове Кюрасао.

Узурпатор Николас Мадуро отказывается предоставить коридоры для ввоза помощи, характеризуя ее как "шоу", называя "крохами гнилой еды". Нехватку продуктов питания и медикаментов в стране он объясняет американскими санкциями против Венесуэлы, отмечая, что страна получает помощь от дружественных государств и ООН.


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