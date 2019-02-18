Владимир Зеленский: Украине нужны новые идеи 32 18.02.2019, 16:52

3,883

Владимир Зеленский

Как выглядит программа кандидата в президенты Украины.

По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день Украина нуждается не просто в новых лицах, а в новых идеях, пишет сайт телеканала 112.

"Я расскажу вам об Украине своей мечты". Так начинается предвыборная программа кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Лидер "95 квартала" – один из фаворитов президентской гонки - 2019. Согласно ряду недавних опросов он находится на первом месте, возглавляя группу лидеров, претендующих на выход во второй тур.

Кстати, всего кандидатов в президенты 44.

Общие понятия

Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду".

Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку".

Теперь по пунктам.

Внешняя политика

Владимир Зеленский собирается просить поддержку у гарантов по Будапештскому меморандуму и партнеров по Евросоюзу по трем пунктам:

А) В стремлении завершить войну.

Б) Вернуть временно оккупированные территории.

В) Заставить агрессора возместить нанесенный ущерб.

Цитата из программы:

"Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум".

Кандидат в президенты также заявляет, что видит своей задачей установление зарплаты военным "на уровне натовских стандартов".

Первый законопроект

Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".

Это все планируется сделать "с максимальным использованием новейших технологий".

Еще законопроекты:

Кроме вышеупомянутого, Владимир Зеленский обещает подать в Верховную Раду еще несколько законопроектов:

- "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей".

- "Об импичменте президента Украины".

- "Об отзыве народного депутата Украины".

Цитата из программы:

"Выборы в парламент и местные советы должны происходить по открытым спискам. Кнопкодавство, депутатские прогулы - автоматическое основание для лишения депутатского мандата".

Суды и правоохранительные органы

Цитата из программы:

"Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа".

Владимир Зеленский также обещает, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Экономика

Кандидат в президенты обещает "нулевую декларацию" для бизнеса. Суть: "Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы".

Кроме этого:

- Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

- Формирование прозрачного рынка земли.

- Переход Украины на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов.

И еще среди планов – экономический паспорт украинца.

Цитата из программы:

"Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал".

Борьба с коррупцией

Точнее, как гласит формулировка в предвыборной программе Зеленского, "победа над ней".

Поэтому пункты планы кандидата следующие:

- Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог.

- Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности.

- Обличитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение.

Цитата из программы:

"Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование".

"Моя цель - полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона".

Медицина и образование

Цитата из программы:

"Профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми".

Владимир Зеленский обещает больницам и школам современное оборудование и обновление инфраструктуры.

Также озвучен план по переходу к страховой медицине. Согласно программе кандидата, пациент будет сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача и способ лечения.

При этом базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения – за счет государства.

Кроме этого:

- Введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра.

- Программа популяризации здорового образа жизни.

Цитата из программы:

"Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине".

Тема образования описана в предвыборной программе как "будущее нации".

Владимир Зеленский обещает введение образовательного ваучера, работающего по принципу "деньги ходят за талантливым студентом".

Цитата из программы:

"Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования".

Также среди обещаний – открытие украинского рынка для лучших иностранных учебных заведений.

И еще из важного

- Восстановление программы молодежного жилищного кредитования.

- Государственная поддержка и год льготного налогообложения для молодых предпринимателей.

- Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе.

- Монетизация льгот и субсидий.

- Восстановление аэропортов в каждом областном центре.

- Подписание соглашения "Открытое небо" с ЕС.

- Обеспечение доступа всех жителей к быстрому интернету.

- Автоматизация публичных процессов.

Цитата из программы:

"Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведении тендеров, закупок, аукционов будет доступна всем".