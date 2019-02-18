Владимир Зеленский: Украине нужны новые идеи

Владимир Зеленский: Украине нужны новые идеи32
- 18.02.2019, 16:52
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Как выглядит программа кандидата в президенты Украины.
По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день Украина нуждается не просто в новых лицах, а в новых идеях, пишет сайт телеканала 112.
"Я расскажу вам об Украине своей мечты". Так начинается предвыборная программа кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Лидер "95 квартала" – один из фаворитов президентской гонки - 2019. Согласно ряду недавних опросов он находится на первом месте, возглавляя группу лидеров, претендующих на выход во второй тур.
Кстати, всего кандидатов в президенты 44.
Общие понятия
Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду".
Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку".
Теперь по пунктам.
Внешняя политика
Владимир Зеленский собирается просить поддержку у гарантов по Будапештскому меморандуму и партнеров по Евросоюзу по трем пунктам:
А) В стремлении завершить войну.
Б) Вернуть временно оккупированные территории.
В) Заставить агрессора возместить нанесенный ущерб.
Цитата из программы:
"Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум".
Кандидат в президенты также заявляет, что видит своей задачей установление зарплаты военным "на уровне натовских стандартов".
Первый законопроект
Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
Это все планируется сделать "с максимальным использованием новейших технологий".
Еще законопроекты:
Кроме вышеупомянутого, Владимир Зеленский обещает подать в Верховную Раду еще несколько законопроектов:
- "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей".
- "Об импичменте президента Украины".
- "Об отзыве народного депутата Украины".
Цитата из программы:
"Выборы в парламент и местные советы должны происходить по открытым спискам. Кнопкодавство, депутатские прогулы - автоматическое основание для лишения депутатского мандата".
Суды и правоохранительные органы
Цитата из программы:
"Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа".
Владимир Зеленский также обещает, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.
Экономика
Кандидат в президенты обещает "нулевую декларацию" для бизнеса. Суть: "Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы".
Кроме этого:
- Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
- Формирование прозрачного рынка земли.
- Переход Украины на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов.
И еще среди планов – экономический паспорт украинца.
Цитата из программы:
"Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал".
Борьба с коррупцией
Точнее, как гласит формулировка в предвыборной программе Зеленского, "победа над ней".
Поэтому пункты планы кандидата следующие:
- Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог.
- Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности.
- Обличитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение.
Цитата из программы:
"Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование".
"Моя цель - полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона".
Медицина и образование
Цитата из программы:
"Профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми".
Владимир Зеленский обещает больницам и школам современное оборудование и обновление инфраструктуры.
Также озвучен план по переходу к страховой медицине. Согласно программе кандидата, пациент будет сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача и способ лечения.
При этом базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения – за счет государства.
Кроме этого:
- Введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра.
- Программа популяризации здорового образа жизни.
Цитата из программы:
"Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине".
Тема образования описана в предвыборной программе как "будущее нации".
Владимир Зеленский обещает введение образовательного ваучера, работающего по принципу "деньги ходят за талантливым студентом".
Цитата из программы:
"Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования".
Также среди обещаний – открытие украинского рынка для лучших иностранных учебных заведений.
И еще из важного
- Восстановление программы молодежного жилищного кредитования.
- Государственная поддержка и год льготного налогообложения для молодых предпринимателей.
- Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе.
- Монетизация льгот и субсидий.
- Восстановление аэропортов в каждом областном центре.
- Подписание соглашения "Открытое небо" с ЕС.
- Обеспечение доступа всех жителей к быстрому интернету.
- Автоматизация публичных процессов.
Цитата из программы:
"Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведении тендеров, закупок, аукционов будет доступна всем".