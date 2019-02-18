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Видеофакт: Мону Лизу нарисовали на снегу, используя лопату и хоккейную клюшку

  • 18.02.2019, 17:05
  • 1,057

Пользователи интернета по достоинству ее оценили.

Роберт Гринфилд из Торонто (Канада) уже не в первый раз радует пользователей Facebook причудливыми рисунками, которые он делает на снегу, пишет 120.su.

Увидев, что на каток на его заднем дворе за ночь нападал снег, Роберт пришёл в восторг и решил поразить всех очередным шедевром, на сей раз создав копию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». При этом мужчине понадобились всего лишь лопата и хоккейная клюшка.

Пользователи интернета по достоинству оценили очередное воплощение богатой фантазии Роберта и заявили, что жалеют лишь об одном — его Мона Лиза недолговечна, и поэтому её нельзя выставить в Лувре.


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