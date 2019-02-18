закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Вице-премьер Петришенко приказал БТ сделать свои шоу «Голос» и «Х-фактор»

6
  • 18.02.2019, 17:41
  • 1,178
Игорь Петришенко

Белорусские власти взялись за шоу-бизнес.

"Культура - это фундамент, на котором формируется и развивается нация. От уровня развития культуры зависит многое, в том числе уровень духовности и образованности общества", - заявил БелТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Он отметил, что имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. В этой связи Петришенко поручил Минкультуры совместно с БТ рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу "Голос" или "Х-фактор".

"Мы сами должны выявлять молодые таланты и поддерживать их. Фонд по поддержке талантливой молодежи также должен подумать над новыми формами выявления наших дарований. Этот подход нужно сделать более адресным и эффективным", - сказал он.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев