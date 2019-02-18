Вице-премьер Петришенко приказал БТ сделать свои шоу «Голос» и «Х-фактор» 6 18.02.2019, 17:41

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Игорь Петришенко

Белорусские власти взялись за шоу-бизнес.

"Культура - это фундамент, на котором формируется и развивается нация. От уровня развития культуры зависит многое, в том числе уровень духовности и образованности общества", - заявил БелТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Он отметил, что имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. В этой связи Петришенко поручил Минкультуры совместно с БТ рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу "Голос" или "Х-фактор".

"Мы сами должны выявлять молодые таланты и поддерживать их. Фонд по поддержке талантливой молодежи также должен подумать над новыми формами выявления наших дарований. Этот подход нужно сделать более адресным и эффективным", - сказал он.