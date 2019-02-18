Правозащитника из Бреста оштрафовали за «притягивание внимание граждан к проблеме» завода 3 18.02.2019, 17:52

Владимир Величкин

Фото: b-g.by

Ответ Владимира Величкина на камеру блогера Сергея Петрухина в конце декабря 2018 года сочли «нарушением закона».

Процессы над задержанными 16 февраля в Бресте правозащитником Владимиром Величкиным и общественным активистом Виталием Казаком начались после обеда 18 февраля в суде Ленинского района города, пишет «Брестская газета».

Как сообщил до начала судебного заседания Величкин, ему в вину вменяется то, что он притягивал внимание граждан 30 декабря 2018 года, т. е. полтора месяца назад. Правозащитника вызвали повесткой в РОВД 16 февраля и там задержали до суда.

«Калi я знаёмiўся з матэрыялами справы, то пабачыў там нейкую лiнгвiстычную экспертызу. I там давалi ацэнку таму, што я сказаў. А я адказаў на пытанне блогера Пятрухiна, i яны палiчылi, што гэтым самым я прыцягваў увагу да праблемы», – рассказал Величкин.

Что касается Виталия Казака, ему предъявляют «организацию незаконного массового мероприятия в не установленном для этого месте с привлечением к проведению этого мероприятия гражданина иностранного государства».

В результате оба признаны виновными по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП и оштрафованы: Владимир Величкин на 15 базовых (382,5 рубля), Виталий Казак за повторное в течение года административное правонарушение по данной статье – на 40 базовых (1 020 рублей).

Напомним, в Бресте 10 февраля прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. Впервые за год протеста после кормления голубей люди не разошлись по домам, а прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», где какое-то время слушали выступление уличного музыканта, а потом по их просьбе он включил гимн протестного движения «Жить». В минувшее воскресенье задержаний не было.

Ровно через неделю, 17 февраля, кормление голубей в знак протеста против завода АКБ вновь закончилось прогулкой по городу. По словам людей, во время их прогулки на улице не было ни одного уличного музыканта.

С начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, пробный запуск производственных линий на строящемся аккумуляторном заводе «АйПауэр» будет осуществлен предположительно 21 – 28 февраля. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.