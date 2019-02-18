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Милевский соврал о свадьбе, чтобы сбежать из Венгрии в брестское «Динамо»

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  • 18.02.2019, 18:01
Артем Милевский

Футболисту не понравился венгерский город Кишварда.

Форвард Артем Милевский рассказал, как ему удалось сбежать из венгерской "Кишварды", чтобы заключить контракт с брестским "Динамо", сообщает "Прессбол".

"Я привык жить в таких городах, в которых есть куда выйти, есть куда сходить, до 12 посидеть и не переживать, что закроется ресторан. Что касается зарплат и футбольных моментов, в Венгрии очень высокий уровень.

Единственное, что меня смущало — город. Когда все это закрутилось, после Нового года, наверное, неделю не спал. Я разговаривал с президентом клуба, с Сашей (с агентом игрока Александром Панковым — прим.).

Я 25 минут разговаривал с президентом. Сказал, что у меня свадьба 25 мая, уже начал "лепить". Сказали: "Пусть невеста сюда приезжает". А я: "Сюда никто не приедет, здесь никто не знает английский". Принимайте, как хотите. Я знаю, что меня хотят вернуть, и моя голова в Беларуси. Говорил, что повешусь, а он на меня такими глазами смотрел.

Президент подумал, пришел вечером в отель, только с Сашей разговаривал. Я сидел, ждал, у меня уже майку можно было выжимать. Потом Саша пришел, сказал, что все нормально, можно собирать вещи", — рассказал Артем Милевский в интервью блогу "Бомбардир".

Артем Милевский перешел в "Кишварду" в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата Венгрии, проведя на поле в общей сложности 459 минут и забив два гола. В январе форвард вернулся в брестское "Динамо".


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