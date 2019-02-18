Польша поддерживает новые санкции в отношении РФ 18.02.2019, 18:34

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министр иностранных дел Польши выразил поддержку «азовскому пакету» санкций.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Брюсселе, что Польша поддерживает введение санкций против лиц, ответственных за агрессивные действия в отношении Украины в районе Азовского моря. Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, Чапутович заявил о поддержке решения глав МИД стран Евросоюза дать "зеленый свет" на встрече в Брюсселе для введения дополнительных санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе.

"В целом мы поддерживаем то, что лица, которые привели к нарушению закона в Азовском море, будут указаны и охвачены санкциями. Польша поддерживает эти действия. Сами фамилии обсуждали на уровне рабочих групп", - подчеркнул Чапутович.