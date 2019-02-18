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Синоптики рассказали о погоде на неделю

  • 18.02.2019, 18:37
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Фото: interfax.by

Зима в Беларуси не сдает позиции, но в конце недели погода улучшится.

На этой неделе ожидается неустойчивый характер погоды. В начале недели погодные условия Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, при ясном небе днем воздух будет прогреваться, но по ночам будет подмораживать. В середине недели атмосферный фронт обусловит сырую с осадками и порывистым ветром погоду. К концу рабочей недели с ростом атмосферного давления погода улучшится. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

19 февраля, во вторник — без существенных осадков. Ночью и утром местами по стране слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7°С, по востоку местами при ясном небе она понизится до −8...12°С, максимальная температура днем 0…+6°С; в западных районах теплее — ночью 0…+2°С, днем +7…10°С.

В среду, 20 февраля, атмосферный фронт принесет во многие районы небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), которые будут сопровождаться порывистым ветром. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+4°С, максимальная температура днем +1…6°С.

21 февраля, в четверг, ночью и утром во многих районах Беларуси небольшой кратковременный снег, местами с порывистым ветром. Днем в отдельных районах страны небольшой кратковременный снег, по крайнему юго-западу страны осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном 0…−6°С, по юго-западу +1…2°С, максимальная температура днем составит от −4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

В пятницу, 22 февраля, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу Беларуси кратковременные осадки — снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…10°С, при прояснениях она понизится до −11…13°С, максимальная температура днем −6…+1°С.


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