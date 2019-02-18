закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 19:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Daily Beast: Российские военные показали журналистам не ту ракету

3
  • 18.02.2019, 18:48
  • 2,447
Фото: AP

Россия ввела в заблуждение иностранных военных атташе и журналистов.

РФ во время пресс-конференции 23 января продемонстрировала не ту ракету, параметры которой, по утверждениям США, нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности. Это утверждает сайт Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки, передает svoboda.org.

По данным Центрального разведывательного управления и Национального агентства геопространственной разведки, как утверждает издание, ни фрагменты ракеты, ни пусковая установка, ни документация, которые были продемонстрированы на пресс-конференции, не имеют отношения к ракете 9M729.

Представители минобороны России на пресс-конференции в Подмосковье, на которую были приглашены иностранные военные атташе, утверждали, что эта ракета является всего лишь модификацией 9M728, не нарушающей договор, а дальность её полёта составляет только 480 километров, то есть не превышает установленного в договоре лимита в 500 километров.

Американские спецслужбы утверждают, что показанный российскими военными контейнер в действительности короче, чем тот, который используется для транспортировки 9M729. Показанная пусковая установка также не имеет отношения к этой ракете.

Американский военный атташе и атташе ряда стран ЕС не присутствовали на пресс-конференции.

Соединённые Штаты утверждают, что подлинная дальность полёта ракеты в случае её запуска посредством стационарной пусковой установки превышает 2000 километров, что было подтверждено в ходе шести её испытаний.

Россия это отрицает. Минобороны России пока не комментировало материал Daily Beast.

1 февраля Соединённые Штаты сообщили, что приостанавливают участие в заключённом в 1987 году договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении его положений. Россия заявила о том же самом. Если стороны не договорятся, спустя шесть месяцев договор будет окончательно разорван.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев