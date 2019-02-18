Daily Beast: Российские военные показали журналистам не ту ракету 3 18.02.2019, 18:48

2,447

Фото: AP

Россия ввела в заблуждение иностранных военных атташе и журналистов.

РФ во время пресс-конференции 23 января продемонстрировала не ту ракету, параметры которой, по утверждениям США, нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности. Это утверждает сайт Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки, передает svoboda.org.

По данным Центрального разведывательного управления и Национального агентства геопространственной разведки, как утверждает издание, ни фрагменты ракеты, ни пусковая установка, ни документация, которые были продемонстрированы на пресс-конференции, не имеют отношения к ракете 9M729.

Представители минобороны России на пресс-конференции в Подмосковье, на которую были приглашены иностранные военные атташе, утверждали, что эта ракета является всего лишь модификацией 9M728, не нарушающей договор, а дальность её полёта составляет только 480 километров, то есть не превышает установленного в договоре лимита в 500 километров.

Американские спецслужбы утверждают, что показанный российскими военными контейнер в действительности короче, чем тот, который используется для транспортировки 9M729. Показанная пусковая установка также не имеет отношения к этой ракете.

Американский военный атташе и атташе ряда стран ЕС не присутствовали на пресс-конференции.

Соединённые Штаты утверждают, что подлинная дальность полёта ракеты в случае её запуска посредством стационарной пусковой установки превышает 2000 километров, что было подтверждено в ходе шести её испытаний.

Россия это отрицает. Минобороны России пока не комментировало материал Daily Beast.

1 февраля Соединённые Штаты сообщили, что приостанавливают участие в заключённом в 1987 году договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении его положений. Россия заявила о том же самом. Если стороны не договорятся, спустя шесть месяцев договор будет окончательно разорван.