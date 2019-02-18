Гомельчанин пришел за новыми «правами», а получил массу проблем 2 18.02.2019, 19:09

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фото с сайта tut.by

Попытка получения «прав» закончилась доставлением гомельчанина в отдел внутренних дел.

Доставлением в отдел внутренних дел для разбирательства закончилась попытка получения водительского удостоверения для 32-летнего гомельчанина.

14 февраля он пришел в МЭО ГАИ, чтобы заменить "права" с истекшим сроком действия на новые, для чего предъявил комплект документов, в числе которых была и медицинская справка. Однако сотрудники отдела заподозрили неладное, а именно - изменения в графе "Дата выдачи".

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля, по факту обнаружения исправлений начата проверка. Если будет установлено, что дата выдачи справки была изменена, мужчине грозит ответственность по ст.380 УК Республики Беларусь "Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков".

По информации УВД Гомельского облисполкома, чаще всего сотрудники ГАИ сталкиваются именно с подделкой медицинских справок, в которые граждане дописывают категории транспортных средств, на право управления которыми установлено ограничение, либо исправляют срок действия старых справок.