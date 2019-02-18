Арабские Эмираты купили у США ПВО Patriot 18.02.2019, 19:14

ОАЭ потратят 355 миллионов долларов на ракеты «земля-воздух».

В день открытия ярмарки вооружений в Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты подписали с местными и международными компаниями оружейные сделки на 1,3 млрд долларов, в том числе и на комплексы ПВО Patriot, передает zn.ua со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Страна Персидского залива, которая вместе с Саудовской Аравией ведет войну в Йемене против поддерживаемых Ираном шиитских группировок хуситов, в воскресенье объявила о 33 сделках, включая сделку с Raytheon на 355 миллионов долларов на поставку ракет "Земля-воздух" Patriot.