Фанаты минского «Динамо» вернутся на трибуны 18.02.2019, 19:25

Болельщики минчан сняли запрет на посещение фан-сектора команды.

Фанаты минского "Динамо" сняли запрет на посещение фан-сектора команды на матчах, передает nn.by.

"Не за горами новый сезон, в котором все мы будем следить и переживать за выступлениями Великого и Могучего клуба — "Динамо" Минск!

Перед началом нового футбольного года мы объявляем, что снимаем запрет на посещение фан-сектора Динамо. Бойкот был объявлен из-за несправедливой и сфабрикованной посадки нашего друга и брата, и как только он выйдет на свободу, бойкот будет завершен. Объявляя его, мы не выдвигали никаких требований, потому что у нас нет иллюзий по поводу того, что люди что-то решают в этой стране, но и оставаться в стороне от беспредела мы тоже не могли.

Поэтому, все, кто любит и поддерживает "Динамо" Минск, вы вправе ходить на сектор на домашних и выездных матчах, но помните, что ничего не поменялось в лучшую сторону, а вы автоматически попадаете в черные списки силовиков только потому, что вы любите футбол. Недавнее дело против фанатов "Торпедо" это в очередной раз подтверждает.

Помните, все мы сами в ответственности за свою свободу и безопасность!

Всем своим, кто вынужден оставить посещение сектора, мы традиционно говорим "братья, не теряйтесь, на связи!"

Только "Динамо"! Только Минск! — говорится в сообщении фан-группы минского "Динамо".

В ноябре 2016 года силовики задержали одного из видных фанатов минского "Динамо" Виталия по прозвищу Пума. В мае 2017 года Минский областной суд приговорил болельщика к 2,4 годам лишения свободы. Действия правоохранительных органов возмутили ультрас, которые считают Пуму невиновным. Тогда фанаты объявили бойкот всех матчей "Динамо" на территории Беларуси на неопределенный срок.