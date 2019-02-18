Защитника Куропат сбил на машине музыкант Лобанок 18.02.2019, 19:32

Анатолий Лобанок

ГАИ забрала у него права.

В Куропатах 16 февраля случился очередной инцидент. Автомобиль «Лада» совершил наезд на лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Наезд был достаточно сильный. Дениса «скорая помощь» отвезла в больницу.

Как потом выяснилось, за рулем авто был музыкант, контрабасист Анатолий Лобанок. Он приезжает выступать в ресторан «на костях». Одна из защитниц Куропат Анна Шапутько говорит, что Лобанок даже не собирался останавливаться и ехал по встречной полосе. У Дениса Урбановича нет переломов, но имеются сильные удары.

Милиция проводила эксперимент с Анатолием Лобанком, у музыканта забрали права. Машина была зарегистрирована на его дочь Наталью, которая тоже потом приехала в Куропаты.

Анатолий Лобанок играет на контрабасе, а также учит детей игре на гитаре в детской музыкальной школе Минска №18. Когда-то он выступал с белорусским бардом Алесем Камоцким. Правда, Камоцкий сказал, что связи давно утеряны и последнее совместное выступление было в 2014 году.

Нам удалось связаться с Анатолием Лобанком, чтобы услышать его версию произошедшего.

Контрабасист Анатолий Лобанок

«Я увидел, что эти люди выложили в интернет про меня, и понял, что столкнулся с подлыми и лживыми людьми. Это чистая провокация. Есть власти, которые разберутся и вынесут вердикт, кто прав, а кто нет.

Я не хочу ничего говорить, так как уже выслушал о себе столько грязи: и про свою фамилию, и о происхождении.

Я раньше думал, что Белорусский народный фронт [БНФ как организация не пикетирует «Поедем, поедим», но там участвуют отдельные члены организации — прим.] — это порядочные люди, которые болеют за национальное сознание, а они просто слухи собирают и обливают грязью.

На меня стали говорить, что я россиянин, что у меня дед в НКВД служил. Сразу так стали оговаривать. У меня партизанские корни, что по маминой линии, что по отцовской. Они даже истории своей не знают.

В Куропатах пусть собирают деньги, ставят памятники, венки, собираются, вспоминают. А не этими радикальными методами, что это за методы такие? Любой мир лучше войны. А это война! На маленьком уровне, но война, провокация.

На какой основе вы перегораживаете дорогу? Кто им дал право? Они не понимают, что нарушают правила дорожного движения? Причем планомерно нарушают. Там истории нет, это постановочный момент.

Что там в интернете написали? Что он побил голову? Это неправда! Удар плеча и все. Я же видел справки. Никто никаких голов не бил, бл… Я вам сказал все, что хотел, больше не звоните мне».