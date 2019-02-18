М&М – Меркель. Мюнхен 8 Сергей Корсунский

18.02.2019, 20:03

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Фото: Imago

О чем свидетельствует речь канцлера Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Двенадцать лет назад, в 2007 году, именно речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности стала объявлением о начале новой политики России. Тогда мало кто понял, что происходит, и в этом честно признался в одном из интервью даже организатор конференции, опытнейший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Тогда Москва устала делать вид, что ее интересует мнение международного сообщества, и объявила о намерениях приступить к трансформации мирового порядка так, как это России угодно. Война в Грузии, агрессия против Украины, ввод войск в Сирию – все это плоды той самой политики. В этом году Путин предпочел провести время с Лукашенко и в Мюнхен не поехал. После выступления канцлера Германии фрау Меркель стало понятно почему. Теперь от имени России выступает лидер Германии.

То, о чем говорила фрау Меркель свидетельствует о наступлении новой эры в политике Германии. Она развеяла последние сомнения по поводу видения Берлином "Северного потока-2", сотрудничества с Россией, договора по ракетам средней и меньшей дальности, соглашения с Ираном. По всем этим вопросам позиция Германии прямо противоречит позиции США, озвученной в Мюнхене вице-президентом США Майком Пенсом, и заключается в следующем.

"Северный поток-2" будет построен. Вот цитаты из ее выступления: "Есть "Северный поток 1" и он не привел к тому, что все пошло против Украины. У нас также есть трубопроводы через Турцию. Возникает вопрос о том, правильно ли, что РФ держит в своих руках контроль за поставками газа? И также вопрос о том, что Европа должна оставить в своих руках возможность руководства и координации. У нас есть трубопроводы, которые не используются в полной мере, потому что у нас есть трудности в Украине", – сказала она. "Но мы не собираемся исключать РФ из нашего поля зрения. В 2014 году резко изменилась ситуация, в 2019 году все выглядит плохо. Геостратегически Европа не имеет права разрывать отношения с РФ. С одной стороны я на стороне Петра Порошенко, с другой стороны – вопрос "Северного потока 2" для меня также остаются очень важными", – отметила канцлерин.

Здесь все неправильно. "Северный поток-1" привел к резкому снижению транзита через Украину. Трубопроводы через Турцию, если имеется ввиду ТАНАП, направлены на поставки азербайджанского газа, что хорошо. Если же имеется ввиду "Турецкий поток", то он тоже наносит ущерб Украине, и тоже плох для Европы, так что на него ссылаться некорректно. Быть "на стороне Петра Порошенко" означает прекратить, или во всяком случае ограничить сотрудничество с Россией до абсолютно необходимого минимума. Или уж лучше прямо сказать, что Германия решила вернуть себе единоличный статус глобального игрока и не делать вид, что ее интересует еще чье-то мнение. Впрочем, в своей речи Меркель несколько раз упомянула о взаимопонимании с Францией, что, очевидно, с ее точки зрения, является вполне достаточным.

Фрау Меркель также выступила против позиции США по соглашению с Ираном и выразила озабоченность по поводу прекращения действия договора по РСМД. Она нехотя и как бы вскользь признала очевидные нарушения договора со стороны России и предложила приступить к новым переговорам, к которым планируется привлечь Китай. Накануне конференции немецкие политики уже заявляли о том, что этот вопрос станет приоритетным для Германии в связи с ее двухлетним членством в качестве непостоянного члена РБ ООН. Китай, который был представлен в Мюнхене Яном Цзечи, руководителем группы по иностранным делам ЦК КПК, отверг эту идею. По мнению членов китайской делегации, существует только один вариант для обсуждения – это включение в договор ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования, что не приемлемо для США. Дело в том, что китайские вооруженные силы имеют ракетные комплексы преимущественно наземного базирования, а для США и России, которые рассматривают друг друга как противники, крайне важен морской и воздушный компоненты. Европа же опасается наземного размещения российских ракет, которые и так дислоцированы, например в Калининграде и в Крыму. Существует крайне малая вероятность, что стороны найдут понимание по этому вопросу.

Произошедшее в Мюнхене стало неожиданностью только для тех, кто не следит за политикой Германии на протяжении последних месяцев. О явной поддержке "Северного потока-2" и отсутствии понимания с США по поводу Ирана, договора по РСМД, и коллективной обороны в рамках НАТО представители ФРГ заявляли многократно, в разных форматах и на различных уровнях. В том числе, во время недавнего визита министра иностранных дел Мааса в Киев. А за неделю до Мюнхенской конференции агентство Reuters сообщило о том, что ассоциация немецких банков (а в нее входят 180 членов, включая все крупнейшие и иностранные банки с подразделениями в Германии) резко активизировала лоббистские усилия в США против новой волны американских санкций против России, которые могли бы остановить сотрудничество с РФ, в том числе финансирование "Северного потока-2". В конфиденциальных документах, так называемых "нон-пейпер" которые попали в руки агентства, говорится, что только за 11 месяцев минувшего года торговля Германии с Россией составляла 57 млрд. евро, что превышает торговлю Германии с Японией и Канадой вместе взятыми, но намного меньше 71 млрд. евро в 2013 году. Именно немецкие банки остаются крупнейшими инвесторами в Россию, хотя, разумеется, объем кредитования проектов в РФ по сравнению с довоенным 2013 годом резко сократился. Их аргументы заключаются в том, что Германия и так несет огромные потери от санкций, и дальнейшее их ужесточение может привести не только к экономическим, но и к политическим последствиям.

Еще более тревожные новости прозвучали в опубликованном недавно интервью экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха. По его словам, президент Трамп дал поручение своей команде изучить вопрос об ускоренном принятии Украины и Грузии в НАТО. Надо сказать, что такое решение вполне соответствовало бы фирменному стилю 45-го президента США, который любит нестандартные решения сложных проблем. Так вот, по словам Табаха, категорически против такого шага выступили Германия, Франция и наш стратегический партнер Турция, которые опасаются резкой эскалации противостояния с Россией. В 2008 году Германия и Франция уже выступали против членства Украины в НАТО, и об этом мы как-то стали забывать. Особенно настойчивой была позиция Германии, которая категорически настаивала на учете негативного отношения к этому вопросу России. В нынешней ситуации понятно и появление в этом списке Турции, которая раньше была "за", а теперь активно укрепляет свою энергетическую зависимость от России, сооружая "Турецкий поток" и атомную станцию в Аккую, и очень зависима от Москвы в сирийском урегулировании. Да и товарооборот с Украиной не растет, а падает, и соглашение о свободной торговле замерло на точке замерзания. Дотошные журналисты из RadioLiberty/RadioFreeEurope подсчитали, что с 2013 по 2018 год Путин имел более 700 телефонных разговоров (и это только по официальным данным) с лидерами 55 стран. Три первых строчки в этом списке – Германия, Франция и Турция.

Разумеется, позиция Германии не является анти-украинской. Во многом она определяется противостоянием с США, которые не упускают возможности (в том числе это произошло в Мюнхене) поссориться со своими европейскими союзниками. Германии, Франции и другим теперь предстоит самостоятельно решать вопрос о противоракетной обороне (ракеты даже средней дальности наземного базирования до США не долетят, поэтому им теперь все равно), и очень приятно, что на конференции прозвучала идея о привлечения к этому процессу Украины. Это не политический жест, а чистая прагматика – именно в Украине создавался ракетный щит СССР, и о наших возможностях на Западе отлично осведомлены. Важно не упустить этот шанс. С НАТО или без, но ракетный щит – лучшая гарантия от угрозы с севера и востока. Участники конференции от Украины, которые успели поделиться впечатлениями в фейсбуке, отмечают также растущее понимание, что никто больше наши проблемы решать не будет. Об этом в неформальных контактах европейцы, и в первую очередь немцы, говорят уже давно. По их мнению, мы должны были бы проявлять больше настойчивости в выполнении Минских соглашений, активнее бороться с коррупцией и не объяснять все проблемы экономики войной. Частично с этим можно соглашаться, хотя многие тезисы – весьма спорные. Но вот что не вызывает сомнения, так это то, что кроме своих ближайших соседей из числа членов ЕС, в частности Польши, Румынии и стран Балтии, а также США, Канады и Британии, так не вовремя выходящей из ЕС, по-настоящему рассчитывать на поддержку Украине, похоже, больше неоткуда.

Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, директор Дипломатический академи при МИД Украины , «Сегодня».