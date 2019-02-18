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Фотофакт: От минчан требуют доказать, что они не «тунеядцы»

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  • 18.02.2019, 20:11
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Жителям столицы стали приходить новые «письма счастья».

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фотографию «письма счастья», в котором чиновники требуют доказать, являетесь ли вы «тунеядцем».

«Чиновники-тунеядцы на шее народа никак не угомонятся. Снова хотят встретиться с народом на площадях да баррикадах...

Не пора ли им дать ответ?» - задается вопросом активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский в Facebook.


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