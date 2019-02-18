Обозреватель The Sun: Команда, прибившая «Арсенал», завтракает в «Burger King» и летит обычным рейсом 6 18.02.2019, 20:29

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Фото: tut.by

Чарли Уайетт рассказал, чем его восхитил БАТЭ.

Спортивный обозреватель "The Sun" Чарли Уайетт рассказал корреспонденту "Прессбола", чем его восхитил БАТЭ.

- Кроме того, в Борисове в запасе остался Обамеянг. Почему?

- Думаю, ему просто дали отдохнуть, ведь он недавно восстановился после болезни. Хотя в некотором смысле это выглядит странно, ведь у “Арсенала” нет игр между еврокубковыми встречами с БАТЭ — график очень комфортный. Может, Эмери ожидал легкой прогулки в Борисове. При этом лондонцы точно не могут пожаловаться, что заслуживали победу в первой игре. Тем не менее в “Арсенале” очень профессиональные футболисты, пусть некоторым из них, вроде Гендузи, не хватает опыта выступлений на таком уровне.

Вот, кстати, момент, который отлично показывает разницу между соперниками. После проигранного матча никто из игроков “Арсенала” не попал в центр внимания СМИ — команда закрылась и готовится к ответному поединку. А игроки БАТЭ уже на следующий день засветились в аэропорту, завтракавшими в “Burger King”. Для профессиональных футболистов это не выглядит нормальным. Причем, команда отправилась в Лондон на самолете, набитом английскими журналистами. Причем, не чартером и даже не бизнес-классом! Футболисты расселись по салону отдельно друг от друга. Некоторым достались места в середине ряда, которые очень неудобны. Английские медиа много написали про ситуацию в аэропорту — это произвело на нас огромное впечатление. У клубов из Англии намного больше денег и совершенно иной уклад. Это просто другой мир. Команда, прибившая “Арсенал”, на следующее утро завтракает в “Burger King” и летит обычным рейсом на ответный поединок. Восхитительно!

Какой годовой бюджет у БАТЭ?

- Около 6 миллионов евро.

- Месут Озил, не попадающий в заявку на игру с БАТЭ, зарабатывает в год 17 миллионов фунтов. 120 тысяч фунтов в неделю — средняя зарплата игрока в “Арсенале”.