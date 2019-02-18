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Фотофакт: В Минске огурец продают по цене свинины

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  • 18.02.2019, 21:02
  • 3,391
иллюстрационное фото

И это после того, как он подешевел.

«Огурцы по цене мяса... Это как-то перебор, как вы считаете?» — написал «Онлайнеру» Юрий и поделился фото из «Гиппо», где цена килограмма среднеплодного огурца белорусского производства составила 9,99 рубля. Журналисты позвонили производителю и продавцу — все говорят о своей правоте.

Сегодня для проверки информации мы заехали в «Гиппо». Цена снизилась на рубль.

Рядом витрина со свининой. Тазобедренная часть стоит дешевле.

— Где вы видели такую цену в 10 рублей? Вы называете после деноминации? 100 000 за килограмм в старых деньгах? Да вы что! — удивленно спросили в отделе реализации КСУП «Тепличное». По информации ценника в «Гиппо», именно продукцию этого гомельского комбината здесь продают. — Максимальную цену я видела в «Евроопте» — 9 рублей, а вообще, 8 сегодня.

— В «Гиппо» тоже упала немного цена.

— Ну вот. Хотя все может быть — мы же не одни поставщики в торговле. Сейчас огурцы дешевеют. У нас максимальная цена в начале выборки (11 февраля) была 7 рублей, теперь — 6,61 рубля.

— Почему наши в очередной раз дороже импортных?

— Где дороже? Вы приводите в пример 7,15 рубля. Наш огурец стоит 6,61, где он дороже? Я же не могу говорить, какую торговую надбавку формировать магазинам. В нашей фирменной торговле он столько и стоит — 6,5 рубля.

Цена будет падать дальше. Это спрос и предложение. Когда на рынке много предложения, то цена идет вниз.


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