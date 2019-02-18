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Bloomberg: Меркель опасается жестких мер со стороны США из-за «Северного потока-2»

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  • 18.02.2019, 21:10
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фото: Пресс-служба администрации Приморского края РФ

«Северный поток-2» вызывает недовольство США из-за потенциальной угрозы для экономики Украины.

Собеседники агентства Bloomberg в канцелярии Ангелы Меркель рассказали, что немецкий лидер озабочена агрессивной политикой США в отношении газопровода «Северный поток-2». Именно этим объясняется ее речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК.

В канцелярии Меркель отметили, что власти Германии опасаются жестких мер со стороны администрации Трампа, недовольной строительством российского газопровода для поставок в Германию. В частности, Вашингтон пытается спровоцировать противоречия между ФРГ и ее европейскими партнерами. Американские дипломаты полагаются в этом вопросе на Францию и Бельгию.

Газопровод «Северный поток-2» вызывает недовольство Соединенных Штатов из-за потенциальной угрозы для экономики Украины. Сейчас плата за транзит газа по украинской территории составляет порядка $2 млрд в год. Годовой доход бюджета Украины в 2017 году, согласно данным CIA Factbook, составлял $29,82 млрд. Если транзит газа будет направлен в обход республики, Киев потеряет немалую часть национальных доходов. Кроме того, Вашингтон, как и многие европейские политики, озабочены ростом зависимости ЕС от российского газа.

Bloomberg, говоря о сотрудничестве США с Парижем и Брюсселем по вопросу «Северного потока-2», указывает на данные газеты Süddeutsche Zeitung. 7 февраля она сообщила о намерении властей Франции заблокировать инициативу Берлина, требующего освободить проект российского газопровода от общих для ЕС ограничений в газовой сфере.

13 февраля стало известно, что Европарламент и Совет Евросоюза предварительно согласовали поправки к Газовой директиве ЕС. Согласно им, требования Третьего энергопакета должны распространиться на газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран. Согласно этим правилам, доступ к мощностям газопровода должны иметь третьи лица. Эти нормы представляют угрозу для «Северного потока-2», поскольку с российской стороны единственным экспортером газа по трубопроводу является «Газпром».

Берлин отстаивает проект. Во время выступления в Мюнхене Меркель подчеркнула, что полностью разделяет позицию Украины в конфликте с Россией. Также она подтвердила, что Европе нужна диверсификация источников газа. Вместе с тем канцлер Германии обратила внимание на то, что «российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам ни поступал — через Балтийское море или через Украину».


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