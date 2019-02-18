закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 22:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

В Гродно демонтировали памятник Чапаеву

16
  • 18.02.2019, 21:14
  • 1,792
Фото: hrodna.life

Специалисты проверят, в каком состоянии памятник находится изнутри.

В Гродно демонтировали памятник красному командиру времен Гражданской войны Василию Чапаеву, сообщает hrodna.life.

Бюст демонтировали для реконструкции. Около него зачистят внешние повреждения и проверят, в каком состоянии он находится изнутри. Возможно, там тоже понадобятся ремонтные работы. Заодно работники проверят пьедестал, по которому уже пошли трещины.

Реконструкция пройдет на базе УЖРЭП Ленинского района. Её стоимость будет зависеть от внутренних повреждений.

В течение года коммунальщики проверят и другие памятники Гродно.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев