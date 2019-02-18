В Гродно демонтировали памятник Чапаеву 16 18.02.2019, 21:14

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Фото: hrodna.life

Специалисты проверят, в каком состоянии памятник находится изнутри.

В Гродно демонтировали памятник красному командиру времен Гражданской войны Василию Чапаеву, сообщает hrodna.life.

Бюст демонтировали для реконструкции. Около него зачистят внешние повреждения и проверят, в каком состоянии он находится изнутри. Возможно, там тоже понадобятся ремонтные работы. Заодно работники проверят пьедестал, по которому уже пошли трещины.

Реконструкция пройдет на базе УЖРЭП Ленинского района. Её стоимость будет зависеть от внутренних повреждений.

В течение года коммунальщики проверят и другие памятники Гродно.