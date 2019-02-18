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Байдачный: В белорусском чемпионате Глеб мог бы играть пожизненно

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  • 18.02.2019, 21:32
Александр Глеб

Бывший наставник сборной Беларуси прокомментировал решение Александра Глеба продолжить карьеру.

Бывший наставник сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал решение хавбека БАТЭ Александра Глеба продолжить карьеру.

- А как вам решение Александра Глеба продолжить карьеру? До скольки лет он может выступать?

- В белорусском чемпионате, по-моему, пожизненно. Шучу, конечно. Но если он чувствует себя хорошо, если он играет до сих пор лучше многих молодых футболистов, зачем ему заканчивать?

- Тот факт, что Глеб появился в старте против "Арсенала", это из-за отсутствия Иванича? Или дань уважения легенде?

- Когда Глеб играет против такой команды, как "Арсенал", у других игроков появляется большее чувство уверенности, потому что он себя уверенно чувствует. С точки зрения психологии, если Глеб в хорошем состоянии — он обязан играть.

- БАТЭ без Иванича тяжело придется?

- Глеб же есть! Значит, Глеб и там сыграет хорошо, — цитирует Байдачного СТВ.


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