Выборы в Украине: рейтинг кандидатов в президенты 1 18.02.2019, 21:42

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фото с сайта segodnya.ua

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

56,5% опрошенных украинцев намерены принять участие в президентских выборах 31 марта, 19,7%, скорее всего, придут на избирательные участки, не хотят голосовать 23,8% респондентов. Такие результаты опроса представил 18 февраля на своем сайте фонд "Украинская политика". Исследование он провел совместно с группой Института маркетинга и консалтинга с 28 января по 10 февраля 2019 года, передает gordonua.com.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, голоса бы распределились так:

актер Владимир Зеленский – 18,2% от определившихся с выбором;

действующий президент Украины Петр Порошенко – 15,6%;

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 15,2%;

глава Радикальной партии Олег Ляшко – 12,1%;

нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул – 7,4%;

внефракционный нардеп Юрий Бойко – 7,2%;

глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко – 6,1%.

Остальные кандидаты набирают менее 5%. Не определились со своим выбором 28,1% респондентов.

Фото: uapolicy.org

"Продолжает привлекать внимание борьба на оппозиционном фланге: здесь фактически сравнялись позиции кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула (7,2% и 7,4%). Очень важный момент, учитывая, что за несколько недель до старта выборов Вилкул стартовал с позиции чуть более 3%, а у Бойко было почти 9%. Таким образом, мы видим, что в сознании избирателя Бойко перестает восприниматься как лидер Оппозиционного блока и постепенно переходит в нишу Вадима Рабиновича – но более скучного и менее остроумного", – отмечают авторы исследования.

Объем выборки – 4851 респондент из 23 областных центров (кроме Донецка и Луганска) и Киева, пяти крупных городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 23 малых городов, 27 поселков и 62 сел. Погрешность составляет ± 1,5%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. На пост главы государства претендуют 44 кандидата.