Мировые цены на нефть выросли 18.02.2019, 22:04

Цена на нефть Brent в понедельник, 18 февраля, поднялась выше $66 за баррель.

Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста. В частности, стоимость апрельских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,53 доллара за баррель, что на 0,42% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Всего за минувшую неделю Brent прибавил 6,7 процентов, WTI - 5,4 процентов. При этом большинство экспертов сходятся в том, что цены на нефть реагируют на отчеты о сокращении мировых запасов нефти и сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти, однако эта динамика не будет долгосрочной.