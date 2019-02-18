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Мировые цены на нефть выросли

  • 18.02.2019, 22:04

Цена на нефть Brent в понедельник, 18 февраля, поднялась выше $66 за баррель.

Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста. В частности, стоимость апрельских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,53 доллара за баррель, что на 0,42% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Всего за минувшую неделю Brent прибавил 6,7 процентов, WTI - 5,4 процентов. При этом большинство экспертов сходятся в том, что цены на нефть реагируют на отчеты о сокращении мировых запасов нефти и сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти, однако эта динамика не будет долгосрочной.


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