Павел Климкин: Все поняли, что Россия будет делать вокруг «Северного потока» 1 18.02.2019, 22:28

Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Ситуация вокруг газопровода будет такой же, как и вокруг нелегально Крымского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин и заявил, что украинским дипломатам удалось добиться понимания этой угрозы от европейских партнеров и США.

«Мой пример был очень прост - если Россия делает то, что делает вокруг нелегально построенного моста, а что она по определению будет делать вокруг «Северного потока»? Причем и первого и второго в Балтийском море. И вот это все, наконец, поняли после последних событий. Вот на самом деле главный результат в очень хорошей дискуссии в трансатлантическом контексте между Евросоюзом и США».