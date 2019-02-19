«Личный духовник» Лукашенко прибирает к рукам власть в Белорусском экзархате РПЦ? 19.02.2019, 8:18

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Скриншот видео СТВ

Какую роль играет в церковной иерархии Федор Повный.

Священник Федор Повный не только обретает все больше влияния внутри страны, но и выходит на международную арену, пишет udf.by.

Повный действительно «личный духовник Лукашенко»?

Так его любят называть в СМИ, но официально об этом факте не сообщалось. Тем не менее многие данные свидетельствуют о том, что слухи могут оказаться достоверными. Лукашенко и Федор Повный знакомы более 20 лет.

Заложение капсулы в основание Храма-Памятника Всех Святых, 1996 год. Фото: zdv.by

Когда-то в интервью «Народной Воле» священник признался, что катался вместе с Лукашенко на лыжах в Красной Поляне. На вопрос, он ли крестил младшего сына диктатора Николая, Повный не стал отвечать прямо:

«Могу сказать лишь, что я молюсь за всех на каждом богослужении. И в частности за тех, кого Господь поставил возле тебя, с кем ты соприкоснулся. А духовные моменты не афишируются».

Известно, что священник сопровождает Лукашенко и при неформальных мероприятиях. На зимней Олимпиаде в Сочи он был в числе приближенных к руководителю страны людей, которые в узком кругу отметили золотую медаль биатлонистки Дарьи Домрачевой. По телевидению показали, как Повный с бокалом произнес тост.

Совсем недавно священник вновь засветился в кругу приближенных к правителю страны. На «Минской лыжне-2019» в его команду «Дети отца Федора» вошел известный бизнесмен Александр Мошенский.

Фото: sputnik.by

Еже один важный факт: Лукашенко часто наведывается в Храм Всех Святых, настоятелем которого является Повный. Несколько лет назад здесь состоялась «молитва за Беларусь» с участием руководителя страны и трех его сыновей.

Федор Повный также единственный священнослужитель, который имеет коттедж в Дроздах, стоимость которого оценивалась в прессе в миллион долларов.

Повный забирает власть у митрополита Павла?

Формально священник является всего лишь настоятелем православного прихода Всех Святых. Но когда Лукашенко наведывается в его храм, Повный внешне выглядит персоной, равнозначной главе Белорусской православной церкви.

Федора Повного когда-то самого прочили в руководители БПЦ, но в Москве решили прислать из России своего человека – Георгия Пономарева, ставшего митрополитом Минским и Слуцким.

В последние годы Федор Повный выглядит равнозначной фигурой митрополиту Павлу не только внешне. Священник периодически выступает со смелыми заявлениями, без оглядки на главу БПЦ.

"Личный духовник Лукашенко" прибирает к рукам власть в БПЦ?

В последние недели Федор Повный и вовсе, можно сказать, выходит на международную арену. Сначала он дал развернутое интервью агентству «Минск-Новости» о суверенитете и отношениях с Россией, а затем заявил, что Беларусь может стать посредником между РПЦ и новой украинской церковью.

«Беларусь, я считаю, в этом смысле и для России, и для Украины – это уникальное место, где все могут сесть вместе, посмотреть друг другу в глаза. Может быть, даже точно так, как была когда-то встреча (нормандской) четверки», – сказал Повный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Что бросается в глаза – инициативу озвучил не митрополит Павел, что выглядело бы более логичным.

Реальный статус Федора Повного, которому в этом году исполняется 60 лет, становится очевидным и за пределами Беларуси. После недавнего заявления Повного авторитет митрополита Павла может еще более снизиться.