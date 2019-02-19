Изолированный Рунет: как россиян отрезают от мира 19.02.2019, 8:23

1,269

Законопроект Кремля может оказаться технически неподъемным.

Почти неделю назад Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите интернет-операций на случай иностранной кибератаки. Критики Кремля и некоторые депутаты сходятся во мнении, что для реализации этой затеи стране не хватит технологических ресурсов, сообщает «Голос Америки».

Законопроект о создании так называемого «Рунета» – внутренней сети, призванной функционировать независимо от глобального Интернета, – породил сравнения с «великим файрволом» в Китае.

По словам российских государственных СМИ, законопроект был подготовлен в связи с ростом напряженности в отношениях с западными странами, которые обвиняют Москву в совершении кибератак с использованием соцсетей с целью повлиять на выборы в зарубежных государствах.

Однако критики считают этот законопроект уловкой Кремля с целью взять под контроль внутреннюю киберинфраструктуру в рамках более масштабной кампании по ужесточению цензуры и подавлению политического активизма в Интернете.

В соответствии с законопроектом, весь российский веб-трафик должен направляться через пункты, контролируемые государством, а в стране предлагается создать национальную систему доменных имен, которая позволит интернету в России функционировать, даже если ее лишат доступа к иностранной инфраструктуре.

На прошлой неделе, когда законопроект рассматривали в первом чтении, некоторые представители парламентского меньшинства высказывали опасения, что такая мера приведет к «интернет-Брекзиту», в то время как другие задаются вопросом, как Россия будет строить техническую инфраструктуру, необходимую для выполнения положений закона.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг задал коллегам вопрос, как они могут принимать законопроект, которого не понимают, поскольку не являются экспертами по информационным технологиям.

«В нашей стране ничего из технических средств, обеспечивающих доступ в Интернет, не производится – кроме проводов, на которых кое-кому надо, наверное, повеситься», – заявил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Один из авторов законопроекта Андрей Луговой – бывший сотрудник КГБ и один из ключевых подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко в Великобритании – отмахнулся от критики, подчеркнув серьезность киберугрозы со стороны США.

«Мы же, коллеги, не в детский сад играем, – заявил он. В 2012 году в ходе спецоперации АНБ США отключило Сирию от Интернета».

В интервью 2014 года в интервью журналу Wired Эдвард Сноуден заявил, что Агентство по национальной безопасности США случайно отключило Интернет в Сирии, пытаясь совершить взлом.

Соавтор книги «Красная сеть» об истории интернет-слежки в России Андрей Солдатов убежден, что беспокойство по поводу киберагрессии со стороны США является лишь очередным предлогом для кампаний политической цензуры, которые уходят корнями еще в советскую эпоху.

«Посмотрите на текст законопроекта, – отмечает он. – Цензура и фильтрация – ключевая его часть». По словам Солдатова, документ требует, чтобы все интернет-провайдеры установили новое оборудование, которое меняет или пресекает потоки трафика и фильтрует контент. «Это не имеет никакого отношения к защите от США. Я не верю в это объяснение, что все это нацелено на защиту российских интернет-пользователей или российского Интернета от возможной агрессии со стороны США».

«Сейчас правительство в основном беспокоит одно: мобилизирующий потенциал Интернета, – отмечает он, поясняя, что пока усилия Кремля по ужесточению контроля над Интернетом после рекордной волны уличных протестов в 2012 году дали мало результатов. – Так что они хотят лишить интернет этого потенциала». По его словам, в советские времена идея заключалась в том, чтобы полностью запечатать страну, прекратив поступление нецензурированной информации.

«Но сегодня, даже при всей имеющейся фильтрации, если вы хотите получить доступ к какой-то конфиденциальной информации в интернете, это можно сделать довольно легко, – поясняет он. – Идея состоит в том, чтобы помешать политическим активистам использовать соцсети и интернет в целом для организации протестов».

Хотя изоляция российского интернета поставит под угрозу перспективы международной интернет-торговли, по словам Солдатова, российские власти, судя по всему, не особенно обеспокоены, поскольку сохранявшийся на протяжении десятков лет «климат интернет-неопределенности» уже вынудил некоторые российские IT-компании покинуть рынок.

В Кремле давно решили ставить интересы безопасности выше интересов бизнеса,отмечает эксперт.

«Два года назад Путин подписал новый проект доктрины по информационной безопасности. И если изучить текст, вы увидите, что главная его идея – что российские телекоммуникационные и IT-компании должны перед внедрением новых технологий проконсультироваться со службами безопасности, – отмечает он. – Ясно, что безопасность стоит на первом месте, а технологический прогресс – на втором, а это нехорошо для бизнеса. Это значит, что сперва надо идти в ФСБ и спрашивать, устраивает ли их та или иная новая технология».

Отвечая на вопрос о том, смогут ли защитники свободы слова и свободы в Интернете обойти новые ограничения, Солдатов дает оптимистичный прогноз: «Да, конечно. Уже ясно, что в таких системах всегда есть пробелы. Система будет достаточно проницаемой, потому что мы говорим о самом интернете, а это технология, по определению спроектированная так, чтобы для трафика находилась лазейка».

«Так происходит во многих странах – таких, как Китай, где целым сообществам активистов удается найти обходные пути, – добавляет он. – Проблема остается у всех остальных. Так что получается своего рода разделенный Интернет, где 70-80 процентов населения смиряются с ситуацией, а активисты ищут обходные пути. Может получиться так».

В интервью базирующемуся в Риге информационному ресурсу «Медуза» технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров отметил, что в России, в отличие от Китая, нет инвестиционной инфраструктуры для развития собственных технологических стартапов. Кроме того, по его словам, российский внутренний рынок не настолько велик, чтобы выдерживать конкуренцию в изоляции, а недружественный деловой климат остается серьезным препятствием.

Однако ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев, много лет освещавший тему свободу Интернета в России, считает, что сторонников законопроекта не волнует ни безопасности, ни коммерческая сторона, ни цензура. Он убежден, что главная цель законопроекта – деньги, и больше всего выгоды от создания суверенного Интернета получат правительственные подрядчики, которые будут строить систему.