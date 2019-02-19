Житель Витебска: Что будет с чиновниками, если выйдут сразу все «тунеядцы»? 19.02.2019, 8:35

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ФОТО: KP.BY

«Письма счастья» стали рассылать многодетным работающим белорусам.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото еще одного «письма счастья».

«Кто может пояснить, на каком основании такой листочек мог появиться в нашем почтовом ящике, учитывая, что в нашей квартире живет многодетная семья и все совершеннолетние учатся или работают?» - пишет получивший его житель Витебска.

Жировки с требованием доказать, что их получатель - не осел, уже пришли тысячам граждан Беларуси. Становится понятно, что чиновники, которые полгода «работали над созданием базы данных тунеядцев», справились с этой задачей также, как и со всеми другими. Думаете, они реально искали безработных? Почему же тогда спецжировки получают пенсионеры и официально работающие?

Никто не искал «тунеядцев». Их просто назначили волевым решением в соответствии в требованиями минского начальства. Обязанность доказывать, что ты не тунеядец возложили на каждого получателя подобной жировки. Интересно, что будет с членами комиссий при исполкомах, если к ним придут сразу все, несправедливо записанные ими в «тунеядцы»? Справятся? Как думаете?