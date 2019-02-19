«Нафтан» снова попробует продать свою роскошную резиденцию под Москвой 4 19.02.2019, 9:10

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Фото с сайта ino.by

Цена снизилась в два раза.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» уже пятый год пытается продать свою шикарную резиденцию в Балашихе, в пяти километрах от Москвы. За это время начальная цена упала почти в два раза и сейчас составляет около 2,47 миллиона долларов без НДС. Вот как выглядит этот комплекс и вот что там есть, пишет tut.by.

Комплекс «Нафтана» в Балашихе называется пансионат «Салтыковка». Он построен по индивидуальному проекту на земельном участке в 9 тысяч «квадратов» и включает в себя много интересного. Тут расположен трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха.

Также в «Салтыковке» есть мини-пруд, котельная, собственная артезианская скважина глубиной 135 метров, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.

Пансионат огорожен со всех сторон капитальным двухметровым забором, по всему контуру установлены камеры видеонаблюдения. Объект режимный, закрытый, охраняемый.

— Очень тихо, зелено, красиво. Данное предложение идеально как для личного использования, так и для размещения дома-приема глав корпораций, компаний, закрытого клуба, пансионата, дома отдыха и так далее, — говорится в сообщении о продаже.

Правда, желающих купить это все дело с 2015 года еще не нашлось. Но если изначально цена составляла в пересчете на доллары 6,3 миллиона, то потом она упала до 4,4 миллиона.

Сейчас же начальная цена снизилась еще больше — до 164,7 млн российских рублей без НДС, что составляет всего 2,47 млн долларов. С НДС же выйдет чуть меньше трех миллионов долларов. Торги пройдут 28 февраля.

Отметим, что резиденция находится в безвозмездном пользовании у посольства Беларуси в России. В случае появления победителя аукциона договор подлежит расторжению по соглашению сторон.