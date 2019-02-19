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Польская делегация не поедет в Иерусалим на саммит V4 и Израиля

  • 19.02.2019, 9:56
Премьер Матеуш Моравецкий во время поездки по стране.
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Саммит V4 Израиля и стран Вышеградской группы не состоится.

Польская делегация не примет участия в саммите стран Вышеградской группы и Израиля. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий, пояснив, что это реакция Польши на слова министра иностранных дел Израиля, который сказал, что «поляки всосали антисемитизм с молоком матери», сообщает «Радио Польша».

О том, что премьер Польши Матеуш Моравецкий не будет участвовать в саммите государств Вышеградской группы и Израиля, сообщил 17 фефраля Михал Дворчик, руководитель Канцелярии Председателя Совета Министров. Глава польского правительства провел беседу по телефону с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Польскую делегацию на саммите в Иерусалиме должен был возглавить министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Сегодня утром премьер Моравецкий сказал, что Польша ждет реакции израильской стороны на «предосудительные, недопустимые и расистские» слова главы дипломатии этой страны. Реакции со стороны Израиля не было, поэтому никто из поляков на саммит Вышеградской группы в Иерусалим не поедет.

На пресс-конференции в автобусе во время своей поездки по стране премьер напомнил, что в израильском Яд ва-Шеме растут тысячи деревьев в память праведников среди народов мира.

«Мы (поляки) спасали евреев, и только благодаря полякам евреи могли быть спасены. 7 тысяч деревьев праведников в Яд ва-Шем – это деревья поляков. В честь всех поляков, всей Польши нужно посадить большое дерево праведников за героизм во время Второй мировой войны», - сказал Матеуш Моравцекий.

Как стало известно, саммит V4 Израиля и стран Вышеградской группы не состоится.


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