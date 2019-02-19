Ковальчук о возвращении Милевского: Мы рады, что Артем с нами 19.02.2019, 9:59

Артем Милевский

Руководство брестского «Динамо» сделалo выводы.

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал возвращение Артема Милевского в брестское «Динамо».

«Сложились так обстоятельства. Мы видели как он переживал эту ситуацию. С нашей стороны не все было сделано правильно, но мы сделали выводы. Мы рады, что Артем у нас и готов решать те задачи, которые мы поставили», – сказал Ковальчук для YouTube-канала «Бомбардир», сообщает tribuna.com.

Напомним, что в июле 2018 года Милевский покинул «Динамо» после конфликта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Позже и сам специалист покинул Брест.

Ковальчук о возвращении Милевского: «С нашей стороны не все было сделано правильно. Мы рады, что Артем с нами»

https://by.tribuna.com