Не довезенные РФ до Китая ракеты С-400 оказались поводом для санкций США 19.02.2019, 10:23

1,323

Стали известны подробности уничтожения российских ракет для зенитных комплексов.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в понедельник, 18 февраля, сообщил об уничтожении ракет для С-400, которые направлялись по морю в Китай в январе 2018 года. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — признал он на военной выставке IDEX в Абу-Даби.

По словам Чемезова, в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены в Китай, сообщает РБК.

Санкции за ракеты

Именно из-за январской поставки С-400 в Китай американский Госдеп в сентябре 2018 года ввел первые санкции против иностранных покупателей российской военной техники. Напрямую пострадал клиент — департамент развития оборудования китайской армии, косвенно — «Рособоронэкспорт», поскольку такие санкции сдерживают экспорт российского оружия.

Санкции были введены за поставку китайцам боевых самолетов Су-35 в конце 2017 года и «партии оборудования, связанного с ракетным комплексом С-400», в январе 2018 года, говорил на брифинге 20 сентября чиновник Госдепа. Тогда же он заявил, что Китай приобрел «ракеты С-400» и за это был наказан.

РБК направил запрос в Госдепартамент США с вопросами, знал ли Госдеп, что предназначавшиеся для Китая ракеты в январе 2018 года были повреждены и затем уничтожены, и за поставку какого конкретно оборудования были введены санкции. Сотрудник пресс-службы Госдепартамента сказал РБК, что ведомству нечего добавить к тому, что было сказано в сентябре прошлого года на брифинге, посвященном санкциям в связи с поставкой Су-35 и С-400.

Сведений, была ли отправка комплектующих для С-400 в январе 2018 года в Китай единственной, в публичном доступе нет.

«Изменение статус-кво»

В августе прошлого года, незадолго до введения первых санкций за сотрудничество иностранцев с российским оружейным сектором, Госдепартамент изложил свою «философию исполнения ст. 231 закона CAATSА» («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), которая определяет санкции за «существенные транзакции» с российским оборонным сектором. В частности, Госдеп объяснил, что они будут действовать в случаях, когда «происходит крупная передача денежных средств от иностранцев российскому оборонному сектору или поставка нового оборудования, представляющая собой качественный апгрейд обороноспособности, как, например, С-400».

«Транзакция, в общем, не будет считаться существенной, если не произошло изменение статус-кво... — объяснял Госдеп. — Проблема возникает, когда начинает появляться новое российское оборудование или крупные денежные суммы начинают переходить из рук в руки». Соответственно, объявления об оружейной сделке было недостаточно для введения санкций.

В июле 2018 года ТАСС сообщал, что Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, но не уточнял, входили ли ракеты в номенклатуру поставки.

О том, что США стоят перед выбором, наказывать или нет за поставку С-400 в Китай, сообщало издание Washington Examiner в апреле прошлого года. В частности, велись внутренние дискуссии, распространяется ли закон о санкциях на контракты, заключенные до вступления в силу CAATSA. Контракт на поставку не менее шести дивизионов С-400 был подписан еще в 2014 году.

Шторм в Ла Манше

Среди оборудования, которое Россия транспортировала в Китай, были многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и зенитные управляемые ракеты, рассказывал РБК ранее источник в Минобороны и подтверждал источник в «Рособоронэкспорте»: «На судне была РЛС, несколько десятков зенитных управляемых ракет и запчасти: платы, ячейки, блоки». По словам одного из них, общая стоимость перевозимого груза составляла около 1,3 млрд руб.

Делегация переговорщиков от России ездила в Китай для обсуждения ситуации, рассказал один из источников РБК в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в рамках реализации контракта с Китаем сразу после происшествия стали рассматривать возможность замены поврежденного оборудования. По словам другого собеседника РБК, для отправки заказчику нужно изготовить новую партию ракет.