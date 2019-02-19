«Белтаможсервис» о задержании гендиректора: Его просто нет 2 19.02.2019, 10:32

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Куда исчез руководитель госпредприятия?

О задержании руководителя РУП «Белтаможсервис» Юрия Короля изданию onliner.by сообщил читатель, который сам узнал об этом от коллег. Якобы вместе с гендиректором задержаны еще пять человек. В приемной Короля нам сообщили, что он пока отсутствует, когда будет — неизвестно. Информацию о задержании здесь не обсуждают: «На данный момент его просто нет».

Руководство предприятия от комментариев воздержалось.

По предварительной информации, задержание произошло 18 февраля.

«Оформление остановлено, грузы стоят, назначаются оценочные и товароведческие экспертизы на все грузы и все виды товаров, — сообщают перевозчики. — Выпуск только по согласованию с начальником таможни — лично и под личную ответственность — после тотальных проверок стоимости товара от производителя, с приложением прайс-листов производителей к документам проверки».

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году. На сайте компании указано, что она работает в сфере логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.