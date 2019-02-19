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Командующий курдскими силами в Сирии призвал США оставить войска

  • 19.02.2019, 10:39
Мазлум Кобани
Фото: Reuters

Американских военных просят оставаться в регионе.

Командующий поддерживаемыми США силами в Сирии призвал оставить в этой стране от 1000 до 1500 иностранных солдат для помощи в борьбе с «Исламским государством» и выразил надежду на то, что США, в частности, откажутся от планов полного вывода войск, сообщает «Голос Америки».

Заявлению Мазлума Кобани, главнокомандующего Сирийскими демократическими силами (СДС), предшествовали переговоры с высокопоставленными американскими генералами в Сирии.

Кобани все еще надеется, что президент США Дональд Трамп может смягчить приказ о выводе, который вызвал недовольство у союзников внутри страны и за рубежом и привел к отставке министра обороны США.

«Нам хотелось бы иметь воздушное прикрытие, воздушную поддержку и наземные силы, которые координировали бы усилия с нами», – заявил Кобани небольшой группе журналистов, которые сопровождали американских военных на переговорах, проходивших на авиабазе на северо-востоке Сирии.

С помощью США возглавляемые курдами бойцы имеют все шансы захватить последний оплот «Исламского государства» на востоке Сирии. Однако террористическая группировка по-прежнему насчитывает тысячи боевиков, которые, будучи рассеянными, могут перейти к методам партизанской войны.

Кобани сообщил, что ведутся переговоры о возможной поддержке СДС в Сирии французскими и британскими войсками. При этом он подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы в стране также осталась по крайней мере «частичная группа американских войск», численность которых сейчас превышает две тысячи человек.

«Американские военные должны оставаться с нами», – заявил Кобани.

Глава Центрального командования США генерал армии Джозеф Вотел после переговоров с Кобани заявил, что он по-прежнему выполняет декабрьский приказ Трампа о полном выводе американских войск.

«Мы, несомненно, понимаем, что они хотели бы получить от нас, но, конечно же, в данный момент это не тот путь, по которому мы идем», – заявил Вотел журналистам.

Отвечая на вопрос о дискуссиях о продолжении присутствия США в Сирии, Вотел сказал: «Речь в этой дискуссии не о том, чтобы американские войска остались здесь. Мы изучаем, какие коалиционные силы могли бы действовать здесь».

Представители американских военных и разведки предупреждают об опасности возрождения «Исламского государства», если СДС не смогут оказывать военное давление на группировку.


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