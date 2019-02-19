В родительских чатах пишут, что в Минске из-за игры в мессенджере погиб ребенок 19.02.2019, 10:45

Фото: Yura Fresh / unsplash.com

СК эту информацию опровергает.

После трагедии в Минске, когда возле многоэтажки нашли тело школьницы с признаками падения с высоты, в родительских вайбер-чатах стали распространять сообщения-предупреждения. Виной всему якобы игра в мессенджере. В Следственном комитете предупреждают: не стоит поддаваться на такого рода информационные вбросы.

За выходные сразу несколько родителей минских школьников переслали в редакцию tut.by сообщения-предупреждения о игре М. (по этическим соображениям мы не пишем полное название игры), которые кочуют из группы в группу. Некоторые писали, что данную информацию присылали учителя. Посыл сообщений однотипный: «…девочка-пятиклассница вышла из окна 8 этажа. […] У нее на телефоне было предсмертное видео. […]. Сегодня утром сообщили, что вина всему новая игра М. Проверяйте соцстраницы своих детей в вайбере, чтобы не было контакта по имени М.».

Слева скриншот из родительского вайбер-чата Юлии, справа — из вайбер-чата жителей агрогородка Петришки (Минского района).

— Мой сын учится в 5-м классе, — рассказывает минчанка Юлия. — Назавтра после гибели девочки классная написала об этом в вайбер-чате. Сказала, беда связана с игрой, просила следить за соцсетями детей.

Паники среди родителей, говорит Юлия, это не вызвало. Лишь один папа написал: «С чего вы взяли, что гибель девочки связана с игрой?»

— По реакции родителей чувствовалось, что они об этой игре слышали раньше. Никто не спрашивал, что за она, — вспоминает ту переписку собеседница. — Я, например, узнала о ней в декабре, когда дочка-первоклассница стала беспокойно себя вести по ночам. Мы поговорили, оказалось, брат-пятиклассник пугал ее этой М. Показывал видео, корчил рожицы. Стала спрашивать, откуда это у сына. Он: об этом все знают. Говорит, ему одноклассница показала, а ей рассказали во дворе.

У минчанки Марины (по просьбе героини имя изменено) два сына — в 4-м и 6-м классах. Учатся ребята в разных школах, но, по словам мамы, оба рассказывали: на прошлой неделе на информационном часе учителя говорили с ними про трагедию и игру.

— Говорили: погибла маленькая девочка. Она выпала из окна. Возможно, это случилось из-за игры в М., — Марина вспоминает, как ее дети описывали беседы с классной. — Педагоги интересовались, знают ли школьники, что это за игра. А потом просили их не устанавливать WhatsApp. Якобы оттуда может прийти страшная девочка М. Она виртуальная, но ее дружба покажется вам реальной. Она будет давать задания, одно из которых может быть связано с суицидом. При этом учителя предупреждали, что М. будет просить не сообщать про общение родителям. И угрожать тем, кто отказывается выполнять задания. Мол, она причинит боль их родным.

Классные руководители, продолжает Марина, в их вайбер-чаты никаких предупреждений не сбрасывали. Зато — такое сообщение кто-то оставил в группе товарищества собственников.

Как стало известно tut.by, родителей, дети которых учились с погибшей девочкой, пригласили на родительское собрание. По их словам, им сообщили, что у ребенка в телефоне была переписка с М., и просили проверить соцсети и мобильные детей. В учебном заведении от комментариев отказались.

О том, вела ли погибшая девочка переписку с М., в Следственном комитете не говорят. И просят «не распространять слухи, которые непонятно для чего подхватывают в мессенджерах школьные чаты». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

— Суицидов, которые были бы связаны с данной игрой, в нашей стране не зарегистрировано, — пояснил Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета. — Когда-то, например, точно так же в родительских чатах писали, что возле школ детям раздают конфеты с психотропами. Однако эта информация не подтвердилась. Конечно, родителям нужно разговаривать с ребенком о том, как пользоваться соцсетями. Желательно, дружить с ним в соцсетях, знать, что он постит. Но не стоит поддаваться на такого рода информационные вбросы.