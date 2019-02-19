Иван Караичев: Наша родина — Беларусь 6 19.02.2019, 10:56

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Иван Караичев

Фото: tut.by

Специалист по спортивному менеджменту поставил на место футболиста, заявившего о «союзном государстве».

Специалист по спортивному менеджменту и PR Иван Караичев выступил с открытым письмом к защитнику сборной Беларуси и "Урала" Денису Полякову, который поблагодарил Лукашенко и Путина, сообщает pressball.by:

"Денис, привет!

Меня зовут Иван Караичев, я семь лет проработал в спортивном пиаре и болею за наш футбол с 1984 года. Я болею за нашу сборную с самой первой игры, с товарняка против Украины. Я был на игре против "люксов" (первая официальная домашняя), почти что плакал после победы над Голландией, сжимал кулаки, когда норвежцы таки дожали наших на первом официальном выезде.

Денис, с момента восстановления независимости моей страны я болею за все наши клубы в еврокубках. БАТЭ, минское "Динамо", "Атака-Аура", "Фандок" — мне пофиг, потому что из Беларуси. Моей страны, за которую сотни тысяч, а может и миллионы, готовы головы сложить. Это внутри чемпионата у нас свои пристрастия, иногда бескомпромиссные, а вот за пределами у нас одна одна страна, один патриотизм и даже один еврокубковый рейтинг.

Вы (будем на вы) зимой перешли в екатеринбургский "Урал". Понятно, более высокий статус лиги, в которой мелькают гораздо более интересные цифры. А на прошлой неделе вы, Денис, сказали одну фразу, и я сразу подумал, что вы не подумали.

...Вы ведь это сказали, Денис? Не анонимный писарь из пресс-службы клуба где-то далеко, а вы лично. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы испытывать симпатии к России. Может быть, корни, а может быть, что-то человеческое, а может быть, работодатель или все вместе. Не мне судить. Да, есть политические отношения. Многие в Беларуси испытывают нормальное отношение к России. Но "практически одна страна"? Какого черта?

Видите ли, какая штука. Думаю, и даже уверен, что ваша фраза входит в диссонанс (зацени слово) с сутью национальной сборной Беларуси. Видите ли, Денис, мы все же отдельная страна. Да, мы де-юре входим в Союзное государство, но это не повод ставить твоей родине ногу на шею.

В октябре 1992-го я в первом самом матче болел за Беларусь против Украины, а не за Союзное государство против Украины.

В 1994-м я ликовал вместе со всеми после тяжелой, чего уж там, но такой знаковой виктории против "люксов".

А в 1995-м, помните, пацаном, да? Победищи над утомленными после финала ЛЧ голландцами, как говорит мэтр, "але тым не менш". Помните классный тогда (я не шучу) коммент Новицкого? Помните флаги на трибунах? Погуглите, интересно.

Да ладно брать девяностые. А разгром Польши в 2001-м? А героический выезд в Италию, когда возили в 2004-м и чудом проиграли? А вообще весь отбор с 0:2 Украине дома, когда все стадио верило в банду Малофеева, в Валика и Хаца? Десятки тысяч сердец рвались вместе с выступлением сборной на футбольных полях. Это была сборная союзного государства? Нет, Денис, — Беларуси.

Денис, вы насрали своей упомянутой выше речью мне в самое сердце. И если вас выпустит в основном составе сборной Беларуси на отборочных играх (а с Криушенко в этом плане легко верится), то я выключаю ТВ и иду гулять. Понимаю, что многим наплевать, но мне нет. Вы выйдете на поле и не вспомните про Ивана Караичева, а я про вас, Денис, вспомню.

Денис, у нас одна страна. И она никак не называется Союзное государство. И стыдно, Денис, что таких речей от вас не было, пока вы не перешли к российскому работодателю.

Наша родина, Денис, называется Беларусь. И сборная у нас, Денис, Беларуси.

Денис, это важно, смотрите, не перепутайте".