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Декрет о «тунеядцах»: власти накаляют обстановку и раздражают общество

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  • 19.02.2019, 11:05
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Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Декрет №3 нарушает Конституцию.

12 февраля в Гомеле была подана первая жалоба "тунеядца" в суд: гомельчанка Мария Тарасенко, которая сознательно оставила работу, с помощью юриста профсоюза РЭП Леонида Судаленко, составила жалобу в суд и потребовала от суда поставить перед Конституционным судом вопрос о том, что Декрет №3 нарушает Конституцию; признать ее занятой в экономике и обязать комиссию по содействию занятости исключить ее из базы данных.

А уже через неделю суд Железнодорожного района Гомеля отказал женщине в правосудии: "Добрый день, Леонид Леонидович! Звонили из суда Железнодорожного района, они отказывают рассматривать дело и просят меня прийти и забрать заявление", - написала Мария Тарасенко правовому инспектору профсоюза РЭП.

В своем комментарии praca-by.info Леонид Судаленко заявил, что будет ждать официального ответа суда: "Тунеядцам затянули петлю на шее – и запретили жаловаться в суд! Напомню, судебная защита прав принадлежит каждому гражданину. Это нам гарантирует Конституция и ни один судья в стране не имеет никакого права отказать в возбуждении дела! Получается, для полумиллиона белорусов, тех, кого чиновники назвали «не занятыми в экономике» путь в суд закрыт? Это все равно как предложить человеку позвонить с заблокированного мобильника. Право есть, но воспользоваться им нельзя."

Ситуацию также комментирует член Совета профсоюза РЭП, Андрей Стрижак: "Отнимая у человека право обжалования действий чиновников в суде, власть сама выводит вопрос Декрета о "тунеядцах" за пределы правового поля, накаляет обстановку и раздражает общество.

Такое впечатление что документ стал фетишем для чиновников и они упорно пытаются его реализовать, сталкиваясь с сопротивлением людей. Путь судебного обжалования Декрета №3 закрыт, но мы ищем другие возможности для того, чтобы он был отменен."

Профсоюз РЭП настаивает на том, что Декрет №3 нарушает Конституцию, порождает напряженность в обществе и должен быть отменен.


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