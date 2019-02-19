Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу3
- 19.02.2019, 11:12
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В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам за попытку организации вооруженного мятежа.
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии номер 5 в Мордовии. Об этом сообщает корреспондент «Дождя».
7 февраля Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор Квачкову и освободил его от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи об экстремизме.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 19 февраля 2019 г.
Освобожденный экс-полковник ГРУ Квачков: Отдых закончился, пора на работу https://t.co/uVhjjb0dSI pic.twitter.com/rBCK3pBD7G
В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Позже срок снизили до восьми лет.
Впервые Квачкова арестовали в марте 2005 года. Его обвинили в подготовке покушения на Антолия Чубайса. Суд присяжных оправдал бывшего полковника и других фигурантов дела.