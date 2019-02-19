Минэкономразвития России: Беларусь вошла в топ-5 стран по числу ограничений против РФ 1 19.02.2019, 11:18

1,386

Российское министерство опубликовало данные по 62 странам.

Беларусь вошла в первую пятерку стран по числу ограничительных мер, введенных против России. Однако самый чувствительный ущерб как по количеству ограничений, так и в финансовом выражении РФ получила от Евросоюза. Такие данные приводит Минэкономразвития России.

Из представленных министерством данных следует, что наибольшее число ограничений против России ввел Евросоюз (25). Далее следуют Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Если смотреть по финансовому ущербу, то больше всего Россия пострадала от санкций ЕС (2,4 млрд долларов), США (1,1 млрд долларов) и Украины (775 млн долларов). Затем следуют Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов) и Китай (174 млн долларов).

Беларусь находится на 10-м месте — ущерб от введенных нашей страной ограничений составил всего 42 млн долларов.

Всего же против России введено 159 ограничительных мер 62 странами.

Ограничения включают в себя меры по защите рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные и защитные пошлины), прочие нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры) и санкции.

Наибольшие потери из-за них несет металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность России.

Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер по экспертной оценке составляет более 6 млрд долларов США, сообщает Минэкономразвития.