Заграница для белорусов становится все заманчивей 4 19.02.2019, 11:28

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Проблемы на рынке труда Беларуси решают не повышением зарплат, а изданием нелепых декретов.

Польша и Беларусь подписали договор о социальном обеспечении, который, по мнению экспертов, очень выгоден нашим гражданам. Документ предусматривает, что белорусы, работающие в Польше, и поляки, работающие в Беларуси, смогут пользоваться всеми правами трудящихся этих стран, пишет «БелГазета».

Например, платить страховые взносы в той стране, где работают, независимо от места проживания. Пенсию за стаж работы соответствующие ведомства будут назначать по своим законам, а выплачивать ее в государстве проживания пенсионера.

В комментарии для сайта «Завтра твоей страны» директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев предположил, что теперь поездки на работу в Польшу станут более выгодны в дальней перспективе, потому что «пенсию и другие социальные выплаты по соглашению впоследствии будет начислять и Польша, а если человек переедет в Польшу на постоянное место жительства, то сможет рассчитывать на накопленные части пенсии и от Беларуси». Он отметил, это будет стимулировать легальное трудоустройство в Польше, «поскольку позволит потенциальным мигрантам быть уверенными, что их трудовой стаж в каждой из стран выльется в начисление пенсии».

Для тех же, кому неохота ехать в Польшу, как вариант остаются страны экс-СССР. И вариант этот тоже становится все выгоднее. Как сообщил на прошлой неделе портал Delfi.lt, 97% литовских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам и активнее приглашать людей из-за границы в связи с нехваткой работников. Повышать зарплаты собираются также в Латвии и Эстонии. В Беларуси тоже не всегда просто найти работников - особенно там, где им платят копейки, но у нас эту проблему почему-то решают не повышением зарплат, а изданием нелепых декретов.