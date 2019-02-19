закрыть
19 февраля 2019, вторник, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Заграница для белорусов становится все заманчивей

4
  • 19.02.2019, 11:28
  • 1,865

Проблемы на рынке труда Беларуси решают не повышением зарплат, а изданием нелепых декретов.

Польша и Беларусь подписали договор о социальном обеспечении, который, по мнению экспертов, очень выгоден нашим гражданам. Документ предусматривает, что белорусы, работающие в Польше, и поляки, работающие в Беларуси, смогут пользоваться всеми правами трудящихся этих стран, пишет «БелГазета».

Например, платить страховые взносы в той стране, где работают, независимо от места проживания. Пенсию за стаж работы соответствующие ведомства будут назначать по своим законам, а выплачивать ее в государстве проживания пенсионера.

В комментарии для сайта «Завтра твоей страны» директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев предположил, что теперь поездки на работу в Польшу станут более выгодны в дальней перспективе, потому что «пенсию и другие социальные выплаты по соглашению впоследствии будет начислять и Польша, а если человек переедет в Польшу на постоянное место жительства, то сможет рассчитывать на накопленные части пенсии и от Беларуси». Он отметил, это будет стимулировать легальное трудоустройство в Польше, «поскольку позволит потенциальным мигрантам быть уверенными, что их трудовой стаж в каждой из стран выльется в начисление пенсии».

Для тех же, кому неохота ехать в Польшу, как вариант остаются страны экс-СССР. И вариант этот тоже становится все выгоднее. Как сообщил на прошлой неделе портал Delfi.lt, 97% литовских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам и активнее приглашать людей из-за границы в связи с нехваткой работников. Повышать зарплаты собираются также в Латвии и Эстонии. В Беларуси тоже не всегда просто найти работников - особенно там, где им платят копейки, но у нас эту проблему почему-то решают не повышением зарплат, а изданием нелепых декретов.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев