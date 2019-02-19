Сторонников Мадуро сняли с должностей в нефтяной компании Венесуэлы 2 19.02.2019, 11:27

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В руководстве Citgo произошли кадровые перестановки.

Citgo Petroleum Corp сняла с должности как минимум трех руководителей компании, близких к Асдрубалу Чавесу, назначенного Николасом Мадуро для управления государственной нефтеперерабатывающей фирмой PdVSA в США, сообщает «Голос Америки».

Компания Citgo оказалась в эпицентре политического противостояния, бушующего в южноамериканской стране, поскольку оппозиция, поддерживаемая многими западными странами, стремится избиваться от Николаса Мадуро и провести новые президентские выборы.

Контролируемый оппозицией конгресс Венесуэлы на прошлой неделе назначил новый совет директоров для управления Citgo, наиболее важным иностранным активом Венесуэлы. В его состав вошли Луиса Паласиос, Андрес Падильа, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Анхель Ольмета и Рик Эссер. Новый совет директоров еще не вступил в должность в штаб-квартире компании в Хьюстоне.